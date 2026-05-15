Murió en México importante comentarista deportivo días antes del Mundial 2026

El luto embargó al periodismo deportivo internacional, especialmente al mexicano, a pocos días de que el Mundial 2026 tenga desarrollo en ese país, Estados Unidos y Canadá.

Según confirmó Joaquín López Dóriga en su página web, el periodista Ángel Robles, figura de la comunicación del fútbol en México, falleció este jueves 14 de mayo.

“En la década de los 90 protagonizó La noche antes del clásico, uno de los programas deportivos más emblemáticos de Monterrey”, manifestó López Dóriga.

El periodista Joaquín López Dóriga comunicó el fallecimiento de su colega el comentarista deportivo Ángel Robles, reconocido periodista mexicano. (Facebook/La Nación)

El fallecimiento de Robles conmovió a los seguidores, así como a la Organización del Estado de Nuevo León y el Club Rayados, quienes reconocieron la labor y el legado del periodista.

El canal TV Azteca destacó: “Con una gran trayectoria en el mundo del deporte nacional, Robles se ganó un lugar dentro de los íconos de la televisión regiomontana, donde además fue analista deportivo, teniendo un gran impacto en generaciones actuales”.

Hasta el momento no ha trascendido la causa de la muerte. El hijo de Robles comunicó el deceso con un breve pero emotivo mensaje en redes sociales: “Q.E.P.D. mi apá don Ángel Robles Cárdenas”.