Murió en México importante comentarista deportivo días antes del Mundial 2026

El luto embargó al periodismo deportivo internacional, especialmente al mexicano, a pocos días de que el Mundial 2026 tenga desarrollo en ese país, Estados Unidos y Canadá.
El luto embargó al periodismo deportivo internacional, especialmente al mexicano, a pocos días de que el Mundial 2026 tenga desarrollo en ese país, Estados Unidos y Canadá.
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