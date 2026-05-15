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Murió en México importante comentarista deportivo días antes del Mundial 2026

El comunicador fundó uno de los programas más icónicos de la televisión de Monterrey

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Por Jessica Rojas Ch.

El luto embargó al periodismo deportivo internacional, especialmente al mexicano, a pocos días de que el Mundial 2026 tenga desarrollo en ese país, Estados Unidos y Canadá.








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Ángel Robles
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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