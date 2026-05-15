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¡Ya salió! Escuche aquí ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

Shakira y el nigeriano Burna Boy interpretan el esperado tema, el cual calienta el ambiente futbolero internacional

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Por Jessica Rojas Ch.
Shakira Burna Boy Mundial 2026 Dai Dai
La canción 'Dai Dai', tema oficial del Mundial 2026, interpretada por Shakira y Burna Boy, también servirá para recaudar fondos para programas de educación y deporte para niños. (Cortesía Sony Music)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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