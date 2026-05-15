¡Ya salió! Escuche aquí ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

La canción 'Dai Dai', tema oficial del Mundial 2026, interpretada por Shakira y Burna Boy, también servirá para recaudar fondos para programas de educación y deporte para niños.

Dos grandes estrellas de la música internacional se juntaron para celebrar la fiesta futbolera que, en pocos días, encantará al mundo. La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves 14 de mayo el tema Dai dai, la canción oficial del Mundial 2026.

El tema no solo sirve para amenizar y calentar los ánimos antes del pitazo inicial del campeonato, sino que también se lanzó en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar $100 millones para invertir en educación de calidad y deporte para ayudar a niños de todo el mundo.

En el marco del estreno de la pieza, también se confirmó que Shakira, Madonna y BTS se juntarán en la gran final de la Copa del Mundo. Ellos protagonizarán el primer espectáculo de medio tiempo en el certamen deportivo.

Escuche a continuación Dai dai, de Shakira y Burna Boy: