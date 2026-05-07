Vea aquí la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

Shakira durante su concierto en Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. La colombiana será protagonista una vez más con la canción del Mundial 2026.

Este 7 de mayo, la FIFA y Shakira anunciaron en redes sociales la nueva canción de la colombiana titulada “Dai Dai” compuesta para el Mundial 2026.

Esta es la segunda canción para un Mundial de Shakira, tras el éxito de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.

En esta canción participará, además, el cantante jamaiquino Burna Boy, conocido principalmente por sus “Afrobeats”.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está Dai Dai, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo. ¡Estamos listos!“, escribió en su Instagram.