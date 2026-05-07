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Vea aquí la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026

La FIFA anunció la canción ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy, para el Mundial 2026

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Por Isaac Vega
Shakira durante su concierto en Copacabana en Río de Janeiro, Brasil.
Shakira durante su concierto en Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. La colombiana será protagonista una vez más con la canción del Mundial 2026. (Pablo PORCIUNCULA / AFP/AFP)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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