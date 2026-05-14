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Shakira, Madonna y BTS protagonizarán el primer show ‘tipo Super Bowl’ en un Mundial

Este show, curado por Chris Martin, se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium, marcando la primera vez que una final de Copa del Mundo incluye un recital masivo en el intermedio

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Por Fiorella Montoya y AFP
Shakira, Madonna y la banda BTS serán los encargados de dar un show al estilo 'Super Bowl' en el Mundial de fútbol.
Shakira, Madonna y la banda BTS serán los encargados de dar un show al estilo 'Super Bowl' en el Mundial de fútbol. (AFP/AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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