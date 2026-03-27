Periodista Fabiola Herra revela los ‘problemas grandes’ que tiene con sus hijas

Fabiola Herra compartió una valiosa reflexión sobre las lecciones que le ha dejado la maternidad.

La periodista Fabiola Herra compartió con sus seguidores una sincera reflexión sobre los nuevos “problemas” que enfrenta con sus hijas, ahora que Lucía y Sofía tienen 18 y 15 años, respectivamente.

“Uno cree que lo difícil son los primeros años, que las desveladas, el cansancio, cambiar pañales... Y sí, obviamente son muy duros esos años, pero qué cierto es ese dicho que dice: ‘hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes’”, expresó Herra en un emotivo video, publicado en sus redes sociales.

La comunicadora aclaró que no se trata de conflictos reales, sino de los cambios naturales que llegan con la adolescencia y la independencia de los hijos.

“Nadie nos prepara para cosas tan sencillas como esta: por ejemplo, que ya no nos necesiten igual, que ya sus cumpleaños no sean con piñatas, sino con amigos y uno así, como de lejitos”, mencionó con nostalgia.

Este mes, las dos jóvenes celebran sus cumpleaños, pero cada una decidió organizar sus propios planes con sus amigos.

“Confío en que los valores y criterios que les he inculcado a las dos los puedan usar. Y sí, por supuesto, uno como mamá es feliz viéndolos crecer y siendo ellos, pero a veces uno quisiera devolver el tiempo solo un ratito, volver a cuando nos buscaban para todo, cuando se agarraban de la mano, cuando las podía alzar”, comentó la periodista.

Herra destacó que, aunque esta etapa puede resultar difícil, es pasajera y también está llena de aprendizajes. “Siempre amándolos (a los hijos) con la misma intensidad”, agregó.

La publicación generó una gran respuesta entre sus seguidores. En la sección de comentarios, decenas de madres compartieron su empatía y experiencias similares.

“Te entiendo a la perfección, yo tuve que soltar a mi hija”. “Cierto, y la etapa en la que empiezan a salir con los amigos, en mi caso no me duermo hasta que lleguen”. “Súper identificada”. “Es muy difícil soltar a los hijos, es lo más difícil que me ha tocado hacer como mamá, pero se siente mucho orgullo cuando son capaces de tomar sus propias decisiones”, fueron algunos de los mensajes.

Fabiola Herra es madre de Lucía y Sofía, fruto de su matrimonio con el futbolista Gabriel Badilla, recordado defensor de Saprissa y la Selección Nacional.

Badilla falleció en 2016, a los 32 años, tras sufrir un paro cardíaco durante una competencia atlética en Santa Ana. Desde entonces, Herra ha criado a sus hijas por su parte, compartiendo en redes momentos de su vida familiar y reflexiones sobre la maternidad.