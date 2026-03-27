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Periodista Fabiola Herra revela los ‘problemas grandes’ que tiene con sus hijas

La comunicadora habló con sinceridad sobre cómo cambió su relación con sus hijas, de 18 y 15 años

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Por Fátima Jiménez
Fabiola Herra se fue unos días a Guatemala y desde allá derrochó amor con su nuevo novio Fabio Fernández, quien además es uno de sus jefes en Multimedios canal 8.
Fabiola Herra compartió una valiosa reflexión sobre las lecciones que le ha dejado la maternidad. (Instagram)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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