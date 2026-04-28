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Periodista deportivo Kevin Barrantes anuncia una noticia que nadie esperaba: ‘No fue para nada fácil’

La exfigura de Teletica vive en España junto a su esposa desde hace nueve años, y fue ahí donde nació su hija Victoria

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Por Fátima Jiménez
Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes, exfiguras de Teletica, contaron cuál fue el mayor miedo que tuvieron en medio del apagón eléctrico que, sorpresivamente, dejó a oscuras a España, Portugal y parte de Francia, este lunes.
Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes, quienes fueron figuras de Teletica, emprendieron hace nueve años un nuevo rumbo en España, país donde tiempo después nació su hija Victoria. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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