Experiodista de Teletica está hospitalizada por caerse semanas antes de dar a luz: esto fue lo que pasó

La experiodista de Teletica Gabriela Durán y su esposo Kevin Barrantes han pasado unas semanas “en medio de la batalla”, según las palabras de la comunicadora, luego de que ella sufriera una caída semanas antes de dar a luz a su hija Victoria.

Durán confirmó mediante redes sociales que actualmente se encuentra hospitalizada, luego de que hace tres semanas tuviera “una caída muy sin gracia” que provocó que le tuvieran que operar el tobillo, pues este sufrió lesiones importantes.

“Sí les cuento que han sido semanas duras, de dolor y paciencia; lo más importante es que Victoria, Kevin y yo estamos bien, y sabemos que esto pasará”, explicó la comunicadora, quien vive en España desde hace algunos años.

Durán describió que, al caerse, su cuerpo se balanceó hacia el lado izquierdo y todo el peso cayó sobre su tobillo, pero agradeció a Dios que no cayó de rodillas o “de panza”. Inmediatamente, por su instinto de madre, supo que su hija Victoria se encontraba bien.

La expresentadora no quiso entrar en detalles sobre el proceso que ha llevado luego de su caída, pues afirma que fue realmente doloroso para ella.

Gabriela Durán está hospitalizada tras una caída mientras espera a su hija Victoria, quien podría nacer este diciembre. (Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes)

Dur, quien constantemente menciona su confianza en Dios y su fe, narró que de esta experiencia, si bien dolorosa, también obtiene un aprendizaje que quería compartir.

“Al estar embarazada no me pueden poner algunos medicamentos fuertes; por lo tanto, el dolor es más, va creciendo. Pero más allá de algo físico que pasa, Dios me ha revelado muchas cosas en estos últimos días y una de las más poderosas es que también necesitaba como un tiempo de tranquilidad”, explicó, haciendo referencia a que ella es una persona “acelerada” y que de alguna manera tenía que bajar ese ritmo.

Gaby, como es conocida en redes, agradeció a los doctores y a su esposo, quien ha sido parte fundamental del proceso, pues se encuentra en la recta final de su embarazo.

En el mensaje, cargado de palabras positivas, dijo que lo único que les pide a sus seguidores son oraciones para su recuperación y muy pronto tener en sus brazos a su pequeña Victoria.