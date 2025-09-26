Experiodista de Teletica está pronta a cumplir nueva meta en Europa

Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes esperan el nacimiento de su primera hija para diciembre.

La periodista Gabriela Durán, exintegrante de Teletica, presentó el examen para obtener la nacionalidad española. Este paso marca un nuevo capítulo en su vida en Europa, donde reside junto a su esposo, el periodista deportivo Kevin Barrantes, mientras espera a su primera hija.

“Quería contarles algo que acabo de hacer, que Kevin ya había hecho y que yo estuve esperando. Acabo de presentar el examen de nacionalidad española. Es un paso muy importante después de tanto tiempo”, compartió Durán en sus redes sociales.

Barrantes, quien ya cuenta con el pasaporte español, recordó que el resultado de la prueba tiene una validez de tres años. “Desde que uno lo hace y recibe la nota, tiene tres años de validez”, señaló.

Gabriela Durán presentó el examen para optar por la nacionalidad española. Su esposo Kevin Barrantes ya la tiene. (Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes)

Durán comentó que este avance refleja todo lo que ha vivido desde que se trasladó a España.

“¿Quién me hubiera dicho que vendría a estudiar, a trabajar, a crear una empresa digital, a tener clientes, a viajar y ahora a estar embarazada? Si alguien me lo hubiera dicho, no lo habría creído. Pero las cosas han sido muy bonitas y este examen es un paso muy importante. Ahora vienen meses de espera”, agregó.

La comunicadora señaló que en un mes conocerá el resultado de la prueba. Si la respuesta es favorable, en diciembre, mes previsto para el nacimiento de Victoria, presentará la solicitud formal para obtener la nacionalidad española.

“En este momento lo único que pienso es en tener todas las herramientas para recibirla en mis brazos con el mayor conocimiento posible”, expresó Durán en una entrevista con este medio en agosto pasado.