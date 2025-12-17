Experiodistas de Teletica dan la bienvenida a su bebé: ‘Dios nos ha dado el mejor regalo de nuestra vida’

Kevin Barrantes y Gabriela Durán recibieron el martes 16 de diciembre a su bebé Victoria.

Los experiodistas de Teletica, Gabriela Durán y Kevin Barrantes, dieron la bienvenida a su bebé, Victoria, quien nació el martes 16 de diciembre en un hospital de Madrid, ciudad donde la pareja se estableció hace varios años.

Durán y Barrantes compartieron la noticia a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que aparecen visiblemente conmovidos al presentar a su hija ante amigos y seguidores.

En el mensaje que acompaña el video escribieron: “Nuestra Victoria ya está aquí. Imposible describir todo lo que sentimos. Dios nos ha dado el mejor regalo de nuestra vida, estamos viviendo el milagro más grande”.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes se convirtieron en padres de una bebé, que nació en excelentes condiciones en Madrid, España. (Tomada de redes sociales )

Los orgullosos padres contaron que Victoria nació en excelentes condiciones de salud, lo que les devolvió la calma después de algunos días de tensión. Antes del nacimiento, la familia atravesó momentos complicados, pues Gabriela tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una fuerte caída.

El accidente la obligó a someterse a una cirugía en el tobillo, situación que generó preocupación, aunque no estuvo relacionada con el embarazo. Pese a lo delicado del procedimiento, los médicos confirmaron que la bebé no se vio afectada y que el parto se desarrolló sin contratiempos.

Superado el susto, Gabriela y Kevin se enfocan ahora en dos objetivos: la recuperación física de ella y la adaptación a su nuevo rol como padres primerizos.

La pequeña Victoria se ha convertido en el centro absoluto del hogar, mientras la pareja disfruta cada instante y se acomoda a esta etapa que describen como la más especial de sus vidas.

