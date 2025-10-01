Periodista de Teletica sobre muerte de Kevin Kirby: ‘Según nuestro presidente, se matan entre ellos’

María Jesús Rodríguez, periodista del noticiero de Teletica, compartió varios años de su juventud con Kevin Kirby, joven hallado muerto este 1.° de octubre.

María Jesús Rodríguez, periodista del noticiero de Teletica, subió un video en sus redes sociales en el que lee una emotiva carta dedicada a Kevin Kirby, joven que fue hallado muerto este miércoles 1.° de octubre.

Al leer el texto, la joven comunicadora no pudo evitar el sentimiento, pues reveló que tuvo un vínculo cercano con Kirby.

“Compartí con Kevin varios años de juventud porque tuvo una muy linda relación con mi hermana durante mucho tiempo. Era un muchacho amoroso, de familia y siempre alegre”, dice más adelante.

Además, Rodríguez utilizó el espacio para reflexionar sobre las problemáticas que vive el país, especialmente en materia de seguridad. De acuerdo con ella, no es casualidad que justo hoy se convoquen las elecciones nacionales.

“Ya hace tiempo que en este país el vaso se desbordó. En temas como seguridad, educación o economía. La situación es complicada, sí. Pero no está perdida. Sé que las noticias cansan y hacer la vista gorda puede parecer más fácil, pero situaciones como estas nos acuden y nos recuerdan que no somos ajenos a esta realidad”, comentó.

“Que lo de Kevin y lo de tantas personas inocentes que han perdido la vida por esta criminalidad no sea en vano. Comprometámonos con el proceso, salgamos a votar el próximo 1.° de febrero. Solo así podemos exigir un cambio y evitar que más inocentes sigan pagando”, agregó.

Su reflexión también se extendió al accionar del actual gobierno. En sus historias de Instagram, la periodista de Telenoticias lamentó el fallecimiento del joven y recordó lo dicho anteriormente por el mandatario Rodrigo Chaves: “Pero según nuestro presidente, se matan entre ellos”.

Finalmente, Rodríguez externó sus condolencias a las personas cercanas a Kirby.

“Él los va a estar esperando con su tabla, con su sonrisa y también con el mejor ‘point’. A su familia mi más sentido pésame. Y a Kevin, fuiste muy muy querido. Espero que tu mamá te haya recibido con un abrazo estrujado”, concluyó.