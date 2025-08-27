Periodista de Teletica se desahogó en vivo por eliminación de Saprissa: ‘Que se vayan todos, ya no aguanto más’

La frustración por la eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana fue generalizada entre los fanáticos morados.

El Deportivo Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana este 26 de agosto, al empatar de local frente al Motagua de Honduras. Este resultado generó molestia entre los saprissistas, incluido un periodista de Teletica que descargó su sentir en vivo.

Durante la edición matutina de Telenoticias del 27 de agosto, Daniel Céspedes, figura de Buen día, a su estilo, no se guardó lo que piensa ante la eliminación del equipo de sus amores.

Al recibir el pase al aire, para adelantar los temas que se verán en la revista matutina, Céspedes recibió las amistosas provocaciones de Yahaira Piña y María Jesús Rodríguez, quienes presentaban el noticiero.

Daniel Céspedes, de 'Buen día', habló de la eliminación de Saprissa

Ambas, le lanzaron indirectas al tenor de lo sucedido con el cuadro morado, mencionándole entre risas que lo notaban muy serio y hasta “forzando la sonrisa”. “¿Por lo de Saprissa, Yaha? No sé qué decir...”, dijo el presentador, para, seguidamente, romper el protocolo y lanzar su picante mensaje.

“Que se vayan todos en Saprissa, que dejen a Mariano y rearmen el equipo. Que se vayan todos, ya no aguanto más; no aguanto más, en serio. No aguanto más, Saprissa, no nos hagan más esto”, expresó Céspedes.

Sin embargo, no todo fueron comentarios negativos, pues el periodista finalizó su intervención mirando la cámara y afirmando con orgullo: “¡Viva el Deportivo Saprissa!”.