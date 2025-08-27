Fidel Escobar muestra todo su dolor tras fracaso de Saprissa en la Copa Centroamericana

El defensa del Saprissa, Fidel Escobar, se lamenta al quedar fuera de la Copa Centroamericana.

El defensor del Deportivo Saprissa Fidel Escobar no pudo ocultar su frustración al quedar eliminado el cuadro morado de la Copa Centroamericana, tras empatar 0-0 con el Motagua de Honduras en la propia Cueva.

“Le pedimos disculpas a la afición. Esta institución aspira a más, pero llevamos varios torneos pasando así de ronda, pero hoy nos quedamos en la primera. No queda más que seguir trabajando”, afirmó Escobar en ESPN.

“Visiblemente afectado y con la cabeza baja, agregó: ¿Qué puedo decir? A seguir trabajando No queda otro camino después de lo que pasó esta noche" añadió.

El zaguero panameño no ocultó que un golpe muy duro, pues además que dar fuera de la Copa Centroamericana, no podrán disputar el próximo año la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Nosotros hablamos internamente. Ahora a seguir adelante. Soy el primero en poner al pecho a esta institución que me abrió la puerta. Como dije, a seguir trabajando, para lo que viene, debemos pasar la página. Va a ser una noche muy difícil”, manifestó Escobar.