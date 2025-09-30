Periodista de Teletica recrea emotiva foto con sus padres fallecidos gracias a la Inteligencia Artificial

La periodista de Telenoticias, Mónica Matarrita, conmovió a sus seguidores con una imagen creada por Inteligencia Artificial (IA). En la fotografía aparece junto a sus padres fallecidos.

“Decidí crear esta fotografía con mi mamá y mi papá. La IA permite muchas cosas. Mi sueño profesional fue siempre trabajar en Teletica y deseé que mis papitos vivieran este momento conmigo, pero no fue así”, expresó la comunicadora, de 35 años, en su perfil de Instagram.

Matarrita logró su meta de llegar a la pantalla de canal 7 en febrero. Su padre murió en 2024 y su madre en 2018.

“La muerte de ambos cambió mi vida para siempre. Es lo más doloroso que puede vivir un ser humano. Creé esta foto pensando en cómo nos veríamos mis papitos y yo compartiendo juntos mi sueño hecho realidad”, agregó.

La periodista de Telenoticias Mónica Matarrita creó una fotografía con IA acompañada de sus padres fallecidos. (Instagram/Instagram)

En la publicación también invitó a valorar cada instante. “Aprovechen cada día con sus seres queridos. Expresen cuánto los aman porque nunca sabemos cuándo será la última vez”, señaló.

En la imagen se observa a su padre, Dimas Matarrita, con lentes y una camiseta de la Selección Nacional. A su lado está su madre, Yolanda Mora, con blusa azul y cartera negra. Ambos posan junto a la periodista, quien sostiene un micrófono de Telenoticias.