Viva

Periodista de Teletica recrea emotiva foto con sus padres fallecidos gracias a la Inteligencia Artificial

‘Mi sueño profesional fue siempre trabajar en Canal 7 y deseé que mis papitos vivieran este momento conmigo’, afirmó la comunicadora

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mónica Matarrita trabaja en Telenoticias desde febrero del 2025.
Mónica Matarrita trabaja en Telenoticias desde febrero del 2025. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTelenoticiasMónica Matarrita
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.