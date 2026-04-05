Periodista costarricense defiende su programa tras fuerte polémica entre reinas de belleza: Esto fue lo que pasó

La periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos defendió su pódcast y a sus invitadas, luego de que se desatara un polémica en redes sociales entre reinas de belleza ticas que asistieron al certamen de Miss Universo.
“Para ponernos en contexto, entrevisto a dos Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas y Brenda Castro, en torno a que Miss Universo, con tantos escándalos últimamente, ha sido tachado de ser un fraude y que ya no es lo que era antes y demás. Cosas que cualquier persona que ve este tipo de certamen se da cuenta”, explicó Villalobos.
Ambas mujeres narraron sus experiencias dentro del concurso, entre ellas situaciones no tan gratas —como notar que había competidoras con mayor apoyo económico para ganar—, y mencionaron que no participarían nunca más en un Miss Universo.
La situación no cayó del todo bien para la modelo Karina Ramos, también Miss Costa Rica, quien afirmó en un comentario:
“Yo solo creo que uno no puede ser tan malagradecido de salir 10 años después a criticar una plataforma por la que uno luchó por meses o años… Se trata de representar a su país, no solo de recibir un ‘reconocimiento’. Para muchas sí ha significado abrir puertas, potenciar nuestra carrera y ayudarnos a soñar más grande”, afirmó la también presentadora.
Ramos agregó que agradece “infinitamente mi oportunidad de ser Costa Rica ante el universo porque, aunque ni siquiera estuve en un ‘top’, me abrió mil puertas. Jamás hablaría mal de una plataforma que me ayudó a crecer aunque tenga mil cosas que me gustaría que hayan sido diferentes”, escribió.
Ante la situación, Villalobos comentó que escribir en un comentario a otras misses calificándolas de malagradecidas le parece “superinnecesario porque es la opinión de ellas y no tienen por qué, de alguna forma, omitir cosas o quedarse calladas (sic) (...). Cada una vivió una experiencia distinta, y también es válido decir: ‘no lo volvería a hacer’”.
La situación no pasó a más y algunos seguidores solicitaron una segunda parte del pódcast.