Pepe Aguilar revela cómo regaña a Ángela aunque ya esté casada: ‘Serás muy señora y la ching*da’

Pepe Aguilar insiste en que no es un padre permisivo y afirma que sigue corrigiendo a Ángela cuando lo cree necesario

El cantante Pepe Aguilar reveló que, a pesar de la imagen pública, continúa reprendiendo y aconsejando a su hija Ángela, incluso ahora que ella se encuentra casada y vive fuera de la casa familiar. Según explicó, su rol como padre no ha terminado, pese a la independencia de sus hijos.

Durante una entrevista con el periodista Pepe Garza, Aguilar insistió en que no actúa como un padre permisivo. Por el contrario, dijo que mantiene una postura firme con sus hijos, incluso cuando las decisiones de ellos ya no están bajo su control directo.

“No es que seas solapador, ni es que seas alcahuete, ¿tú qué sabes lo que yo hablo con mis hijos tras bambalinas?, ¿cómo saben qué broncas o no broncas han habido dentro del todo el desmadre?, nadie sabe”, expresó.

En el caso de Ángela, quien contrajo matrimonio con Christian Nodal hace poco más de un año, Aguilar aclaró que no comparte la percepción de quienes creen que él permite cualquier comportamiento. Por el contrario, aseguró que busca poner orden en la familia cuando considera que alguien comete un error.

Incluso comentó que, el mismo día de la entrevista, habló con su hija sobre ciertos temas y le recordó que sigue siendo su padre, aunque ella ahora tenga una nueva vida.

“Los sigo fregando, ahorita en la mañana, hablé con Ángela, de otras pendejdas, y le dije ‘oye, serás muy señora y la chingada, pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo, me podrás hacer caso o no, pero yo te voy a decir siempre lo que creo’", expresó el intérprete.

El artista reconoció que la reciente polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una situación que calificó como un “drama familiar”. Dijo también que esta etapa representa una experiencia inédita para él y su entorno más cercano.

Aguilar mencionó que, sin importar la exposición pública o los conflictos que enfrentan como familia, siempre ha intentado desempeñar su papel de padre con entrega. Reconoció que no puede asegurar si ha sido el mejor en ese rol, pero sí afirmó que se ha esforzado por hacer lo correcto.

“Amas a las personas que estás educando y que estás tratando de llevar por un camino que crees que es bueno (...), yo hice lo mejor que pude, con las armas que tenía en el momento y estaba, realmente, siempre con todos mis hijos, siempre, tratando de darles lo mejor de mí, yo no soy quién para evitarles una lección a mis hijos, cada quien tiene que pasar por lo que tiene que pasar”, concluyó.

