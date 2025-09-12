Viva

Pepe Aguilar revela cómo regaña a Ángela aunque ya esté casada: ‘Serás muy señora y la ching*da’

El cantante aclara que continúa corrigiendo a su hija, a pesar de que ella ya se casó y vive fuera de casa

Por El Universal / México / GDA
Pepe Aguilar
Pepe Aguilar insiste en que no es un padre permisivo y afirma que sigue corrigiendo a Ángela cuando lo cree necesario







