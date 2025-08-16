‘Ódienme más’: Pepe Aguilar arremete contra quienes lo critican y habla sobre nueva polémica de Christian Nodal

Pepe Aguilar reaccionó con dureza contra quienes lo atacaron durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El cantante calificó de “argüenderos” y “hijos de la fregada” a varios usuarios que lo criticaron mientras hablaba de los conciertos que ofrecerá en Los Ángeles, Estados Unidos. También se refirió a las menciones de su hija Ángela Aguilar y las declaraciones que Christian Nodal ofreció a la periodista Adela Micha, en las que relató cómo surgió su relación amorosa.

El cantante de 57 años leyó en voz alta algunos comentarios, se rio y respondió: “Que Dios los bendiga, sean felices”.

LEA MÁS: Hijo de Pepe Aguilar critica a su hermana Ángela y revela la tensa relación con su padre

Luego, aseguró que no le importaban los ataques ni las críticas de personas anónimas. “Como si realmente me importara, me pudiera importar alguien anónimo”.

El heredero de Antonio Aguilar se lanzó contra los usuarios que lo insultaban: “Para eso hago esto y no para los pinches haters gachos, culebras, ódienme más”, expresó.

Pepe Aguilar llamó 'argüenderos' e 'hijos de la fregada' a quienes lo atacaron en un en vivo y negó haber visto entrevista de Christian Nodal. (Instagram Pepe Águilar y Christian Nodal)

Ante los cuestionamientos sobre si había visto la entrevista que Adela Micha le hizo a su yerno, respondió con sarcasmo: “No, ¿tú sí?”.

Pepe Aguilar admitió que le incomodan los bullies, es decir, las personas que se burlan de los demás. Explicó que este rechazo tiene relación con las experiencias de su infancia.

“Cuando estaba chiquito me bulleaban en la escuela y es lo más pinche chafa que hay en la vida, méndigos bullies chafas”, reiteró.

Agregó que, en sus tiempos, los bullies daban la cara, mientras que ahora se esconden en el anonimato. “Si que te den un like en tu comentario te hace sentir chido, más pena me das, que Dios te bendiga”, añadió.

Pepe Aguilar disfruta con Ángela y Nodal

Christian Nodal evitó contar cuál fue la primera reacción de su suegro cuando, junto con Ángela Aguilar, le comunicaron que se habían casado en secreto durante una ceremonia espiritual en Roma.

Lo que sí relató Nodal fue que el momento resultó tenso, porque no habló con Pepe como cantante, sino con Pepe como padre de su esposa. Aunque ha pasado más de un año, el tema volvió a generar polémica, pero el propio Aguilar reiteró que considera al intérprete parte de su familia.

En reiteradas ocasiones, el músico ha expresado su admiración por Nodal y lo reconoce como esposo de su hija. En redes sociales compartió una fotografía en la que aparece con su perrito El Gordo, acompañado por Ángela y Christian.

Desde que hicieron pública su relación, la pareja permanece unida y se acompaña en cada oportunidad, algo que, según Nodal, lo llena de felicidad.