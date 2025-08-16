Viva

‘Ódienme más’: Pepe Aguilar arremete contra quienes lo critican y habla sobre nueva polémica de Christian Nodal

El cantante recordó que sufrió ‘bullying’ en la infancia y condenó el anonimato de los agresores en redes sociales

Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA

Pepe Aguilar reaccionó con dureza contra quienes lo atacaron durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El cantante calificó de “argüenderos” y “hijos de la fregada” a varios usuarios que lo criticaron mientras hablaba de los conciertos que ofrecerá en Los Ángeles, Estados Unidos. También se refirió a las menciones de su hija Ángela Aguilar y las declaraciones que Christian Nodal ofreció a la periodista Adela Micha, en las que relató cómo surgió su relación amorosa.








