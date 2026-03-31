Películas de Semana Santa: programación del Viernes Santo en la TV

Las películas de Semana Santa son toda una tradición familiar en Costa Rica. Cada año los grandes éxitos del cine llenan las parrillas de los canales de televisión y los ticos responden viéndolos con emoción.
Para alivianar la carga de decidir qué ver este Viernes Santo en la TV criolla, les presentamos los títulos con horarios y canales para disfrutar de los clásicos de santos, sandalias y espadas.
Canal 1
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: El Cristo del océano.
- 12 m.: Marcelino pan y vino.
- 2 p. m.: Jesús.
- 4:30 p. m.: Quo Vadis.
- 5:30 p. m.: José y sus hermanos.
- 7:30 p. m.: Espina de Dios.
- 9:30 p. m.: Salomón.
Repretel Canal 6
- 6 a. m.: El Evangelio según San Juan.
- 11 a. m.: El libro de Los Hechos.
- 2:45 p. m.: El Evangelio según San Juan.
- 6:15 p. m.: Pablo, apóstol de Cristo.
- 8 p. m.: El Salvador.
Teletica Canal 7
- 6:20 a. m.: Documental: Amanece en Calcuta.
- 7:50 a. m.: Hermano sol, hermana luna.
- 3:30 p. m.: El manto sagrado.
- 6:30 p. m.: Demetrio el gladiador.
- 8:30 p. m.: David y Betsabé.
Multimedios Canal 8
- 6:30 p. m.: Jesús Pasión de Cristo.
- 9 p. m.: Los milagros de Jesús.
Repretel Canal 11
- 9 a. m.: Amor no es pecado.
- 5 p. m.: San Felipe de Jesús.
- 7 p. m.: Un mulato llamado San Martín.
Sinart Canal 13
- 6:30 a. m.: Documental La vía dolorosa y el Santo Sepulcro.
- 8:30 a. m.: Superlibro: Él ha resucitado.
- 9 a. m.: Documental Juan Pablo II en América: Uniendo un continente.
- 12 m.: Documental La vía dolorosa y el Santo Sepulcro.
- 1 p. m.: Documental Francisco: El papa del nuevo mundo.
- 2 p. m.: Jesús.
- 6:30 p. m.: La vida de Jesús.
- 9:30 p. m.: Documental Padre Pío: La Costa Rica peregrina.
- 11:30 p. m.: Documental Juan Pablo II y el milagro en Costa Rica.
Trivisión Canal 36
- 12 m.: Daniel el profeta.
- 3:30 p. m.: Misterios de Tierra Santa.
- 4 p. m.: Salomé.
- 6 p. m.: La Biblia en el comienzo.
- 9 p. m.: Pablo de Tarso.
¡OPA! Canal 38
- 5:30 a. m.: Evangelio de San Lucas.
- 11 a .m.: Cuando las piedras hablan.
- 12:30 p. m.: Carlo Acutis.
- 2:30 p. m.:
- 4:30 p. m.: Egipto bíblico.
- 5 p. m.: Niña Marissa.
- 5:30 p. m.: Virgen de Katsi.
- 6:30 p. m.: Cuando las piedras hablan.
- 9 p. m.: Evangelio de San Mateo.