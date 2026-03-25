Películas de Semana Santa: filme que fue prohibido durante 10 años en Costa Rica se podrá ver el Sábado Santo

'La última tentación de Cristo', de Martin Scorsese, provocó gran escándalo mundial porque mostraba a Satanás tentando a Jesús en la hora extrema.

Una película clásica del cine péplum, con Jesús de Nazaret como el gran protagonista y que desde su estreno fue controversial en todo el mundo, se podrá ver en Costa Rica en pantalla grande, pese a que durante 10 años fue prohibida en nuestro país.

Se trata de La última tentación de Cristo, del director Martin Scorsese, que se publicó en 1988 y que contó con la actuación de Willem Dafoe en el papel principal; esta será proyectada en la Sala Garbo el 4 de abril (Sábado Santo), a las 6 p. m.

La producción propone una visión profundamente humana de Jesús de Nazaret como un hombre que lucha con dudas, miedos, deseos y una tensión constante entre su vocación divina y sus impulsos terrenales. Desde que vio la luz, fue señalada, especialmente por sectores conservadores, porque se aparta de los relatos de los Evangelios y se dio el permiso de imaginar más allá de la historia sagrada que conocemos.

El debate en torno a la proyección de la película envolvió a la Conferencia Episcopal y al Movimiento Costa Rica Libre. El 10 de mayo de 1989, la Oficina de Censura de Costa Rica prohibió su exhibición pública.

Luego hubo una gestión en la Sala Constitucional para revocar la restricción. Se presentaron recursos de amparo y, en 1995, el tribunal de la Sala indicó que el Estado había violado la libertad de pensamiento y de expresión mediante el ejercicio de la censura previa.

Así las cosas, La última tentación de Cristo, dirigida por Scorsese, no pudo verse en nuestro país durante 10 años.