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Películas de Semana Santa: filme que fue prohibido durante 10 años en Costa Rica se podrá ver el Sábado Santo

La producción se proyectará en la Sala Garbo, el 4 de abril

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Por Jessica Rojas Ch.
'La última tentación de Cristo', de Martin Scorsese (creyente católico), provocó gran escándalo mundial porque mostraba a Satanás tentando a Jesús en la hora extrema. Foto: IMDB.
'La última tentación de Cristo', de Martin Scorsese, provocó gran escándalo mundial porque mostraba a Satanás tentando a Jesús en la hora extrema. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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