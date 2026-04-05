Películas de Semana Santa: programación del Domingo de Resurrección en la TV

Las películas de Semana Santa son toda una tradición familiar en Costa Rica. Cada año los grandes éxitos del cine llenan las parrillas de los canales de televisión y los ticos responden viéndolos con emoción.
Para alivianar la carga de decidir qué ver este Domingo de Resurrección en la TV criolla, les presentamos los títulos con horarios y canales para disfrutar de los clásicos de santos, sandalias y espadas.
Canal 1
- 8 a. m.: Quo Vadis animado.
- 8:30 a. m.: Jesús animado.
- 12: Garabandal, solo Dios sabe.
- 2 p. m.: Giuseppe Moscati.
- 4 p. m.: Quo Vadis.
- 5 p. m.: Fray Escoba.
- 6:30 p. m.: La espina de Dios.
- 9 p. m.: Hércules regresa.
Repretel Canal 6
- 1 p. m.: La historia de Jesús para niños.
- 2 p. m.: El libro de Los Hechos.
Teletica Canal 7
- 12 m.: La agonía y el éxtasis.
- 2:10 p. m.: Ben-Hur.
- 7 p. m.: La cabaña (The Shack).
- 9 p. m.: El rey David.
Sinart Canal 13
- 6:30 a. m.: Documental Padre Michael McGivney.
- 8 a. m.: Superlibro: Especial de Semana Santa.
- 9 a. m.: La historia de Jesús para niños.
- 10 a. m.: Documental Carlo Acutis: El influencer de Dios.
- 12 m.: Documental En el corazón del Vaticano.
- 1 p. m.: Conversaciones en Santa Marta: el papa Francisco sobre la crisis global, la iglesia y la esperanza.
- 2 p. m.: Magdalena.
- 3 p. m.: Documental Padre Pío: La Costa Rica peregrina.
- 5 p. m.: Jesús.
- 9 p. m.: Documental Escrito en Piedra. Jesús de Nazaret.
- 10:30 p. m.: Documental Tierra Santa, qué fue lo que pasó.
- 11:30 p. m.: Documental Imaginería religiosa: Lico Rodríguez.
Trivisión Canal 36
- 9 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Jericó.
- 9:30 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Un rey para Israel.
- 10 a. m.: Historias de la Biblia animadas: La derrota de Saúl.
- 10:30 a. m.: Historias de la Biblia animadas: La estirpe de David.
- 11 a. m.: La vida de Jesucristo.
- 2:30 p. m.: El libro de los hechos de los apóstoles.
- 4:30 p. m.: Saúl el viaje a Damasco.
- 5 p. m.: La historia de Jacob.
- 9:10 p. m.: Padre Pío.
¡OPA! Canal 38
- 7 a. m.: Egipto bíblico.
- 7:30 a. m.: Evangelio de San Mateo.
- 12 m.: ¿Qué fue lo que pasó?
- 12:30 p. m.: Evangelio de San Lucas.
- 4 p. m.: Evangelio de San Marcos.
- 7 p. m.: Jesús.
- 9 p. m.: Evangelio de San Juan.