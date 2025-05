Pedro Pascal criticó a Donald Trump e instó a ‘joder a las personas que intentan asustarnos’

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal instó a Hollywood a “joder a las personas que intentan asustarnos”, tras asegurar que le parecía “aterrador” hablar en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es muy aterrador para un actor que participa en una película hablar de temas como este”, expresó el artista durante su participación en el Festival de Cine de Cannes este sábado 17 de mayo.

El intérprete de series como The Last of Us y Narcos compartió su experiencia como migrante. Recordó que sus padres huyeron de la dictadura en Chile y buscaron asilo primero en Dinamarca y luego en Estados Unidos. “Soy un inmigrante. Mis padres son refugiados de Chile. Huimos de una dictadura y tuve el privilegio de crecer en los Estados Unidos después del asilo en Dinamarca... Apoyo esas protecciones”, afirmó.

Pascal acudió al festival para presentar Eddington, una sátira política dirigida por Ari Aster, ambientada en Nuevo México durante la pandemia. El filme, que compite por la Palma de Oro, también cuenta con las actuaciones de Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler.

Eddington combina humor negro y crítica social para retratar el clima político actual en Estados Unidos. Aster satiriza a múltiples sectores ideológicos, desde conservadores armamentistas hasta militantes blancos del movimiento Black Lives Matter. La película se estrenó el viernes 16 de mayo y provocó reacciones divididas entre la prensa especializada.

Durante su intervención, Pascal insistió en que contar historias representa una forma de resistencia. “Sigan contando las historias, sigan expresándose y sigan luchando por ser quienes son”, dijo. El actor cerró su mensaje con una frase contundente: “Esta es la forma perfecta de hacerlo, contando historias. Y no dejes que ganen”.

Sus palabras resonaron en un festival que también ha servido como plataforma para declaraciones políticas. Días antes, Robert De Niro pidió al gremio cinematográfico que no se calle ante el “presidente filisteo de Estados Unidos”, en referencia a Trump. El actor recibió un homenaje por su trayectoria y utilizó el momento para advertir sobre los riesgos de la censura y la manipulación política.

La participación de Pascal coincidió con un contexto político complejo en Estados Unidos. La figura de Trump se ha polarizado aún más tras su regreso a la presidencia. En 2024, el exmandatario sobrevivió a un intento de asesinato durante un acto de campaña en Pensilvania. También trascendió un presunto plan fallido para atentar contra su vida en su club de golf en Florida.

El discurso de Pascal se suma a una serie de voces del cine que usan Cannes como escenario para defender la libertad artística. Con su testimonio personal y su llamado a la acción, el actor convirtió la alfombra roja en una tribuna de resistencia creativa.