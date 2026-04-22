Participante de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ perdió de una forma que nadie esperaba: ‘¡Te atarantaste!’

Jorge David Morales pasó de la seguridad total a la sorpresa en segundos, tras fallar una pregunta clave sin usar sus comodines en '¿Quién quiere ser millonario?'

Un participante de ¿Quién quiere ser millonario? perdió de una forma inesperada que sorprendió tanto al público como al presentador, Édgar Silva. Se trata de Jorge David Morales, un profesor vecino de La Unión, Cartago, quien fue el segundo concursante de la noche.

Morales avanzaba con seguridad en el juego: ya se encontraba en la pregunta número siete y no había utilizado ninguno de sus comodines. De responder correctamente, se llevaría ¢1.2 millones; sin embargo, cometió un error que cambió el rumbo de su participación.

La pregunta que falló fue la siguiente:

El detective Auguste Dupin fue creado por el escritor: A) Edgar Allan Poe B) Arthur Conan Doyle C) Agatha Christie D) G. K. Chesterton

La respuesta correcta era la opción A, pero el maestro eligió con total seguridad la opción B.

“Opción B definitiva”, dijo el participante con convicción. “¿La marcaste?”, respondió sorprendido el presentador Édgar Silva.

Tras la elección, la tensión comenzó a reflejarse en el rostro de Morales, quien incluso se llevó una mano a la cabeza, visiblemente angustiado.

“Los asesinatos de la calle de la morgue es un cuento de detectives muy conocido. El escritor es mi tocayo: Edgar Allan Poe”, explicó Silva.

En un primer momento, el profesor se mostró aliviado, pues creía haber respondido correctamente. Sin embargo, cuando en la pantalla se reflejó el color verde en la respuesta correcta y amarillo en la incorrecta, comprendió su error.

El profesor cartaginés eligió con convicción la respuesta incorrecta y se despidió con la sensación de que pudo llegar más lejos. (Captura de video)

“¡No!”, expresó mientras se llevaba las manos a la cabeza.

“Tomaste la decisión muy rápido”, le comentó Silva.

“Y el primer libro que leí fue Los asesinatos de la calle de la morgue, me ataranté”, admitió Morales.

“¡Te atarantaste! Bueno, pero te vas con ¢600.000”, agregó el presentador.

Ante esto, el jugador, visiblemente decepcionado, reconoció que pudo haber avanzado más, algo que Silva también señaló al recordarle que aún tenía disponibles sus comodines, pero no los utilizó.