Viva

Participante de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ perdió de una forma que nadie esperaba: ‘¡Te atarantaste!’

El jugador abandonó el estudio visiblemente decepcionado y reconoció que ‘pudo haber dado más’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
QQSM
Jorge David Morales pasó de la seguridad total a la sorpresa en segundos, tras fallar una pregunta clave sin usar sus comodines en '¿Quién quiere ser millonario?' (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
‘¿Quién quiere ser millonario?’Teletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.