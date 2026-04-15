Estas preguntas de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ causaron polémica y decepción: ¿Usted las sabría?

Una concursante de '¿Quién quiere ser millonario?' se hizo viral por no saber responder unas preguntas polémicas.

La noche del martes 14 de abril, dos preguntas del programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, desataron polémica y decepción entre parte de la audiencia, pues muchos consideraron que se trataba de una cuestión básica.

La concursante, de nombre Mónica, avanzaba en el juego cuando se enfrentó a la siguiente pregunta: ¿Cuál presidente costarricense abolió el ejército en 1948?

Las opciones eran: A: Teodoro Picado Michalski, B: Daniel Oduber Quirós. C: José Figueres Ferrer y D: Rafael A. Calderón Guardia

“La verdad, en esta pregunta no estoy muy segura, así que por lo mismo me inclinaría a usar el comodín de opción del público”, respondió la joven.

Finalmente, un profesor de Estudios Sociales le indicó la respuesta correcta: C: José Figueres Ferrer.

Otra de las preguntas que una concursante no pudo responder

Más adelante, Mónica tuvo que recurrir a otro comodín para resolver otra de las preguntas que generó comentarios en redes: “El canal artificial que conecta el océano Atlántico con el Pacífico en América Latina es el canal de:”

Opciones: A: Suez

B: Panamá

C: Nicaragua

D: Magallanes

“Me suena a que es el canal de Panamá, pero sinceramente tampoco estoy segura, y no me quiero arriesgar mucho si no estoy completamente segura, así que me iría por el 50/50”, dijo Mónica.

Al quedarse con dos alternativas, eligió la opción correcta: Panamá.

La concursante decidió retirarse del juego cuando acumulaba ¢1,2 millones, luego de no saber identificar el nombre de la llave Allen.

Concursante no pudo responder una pregunta básica en QQSM

Críticas en redes sociales

Las respuestas de Mónica se volvieron virales y desataron una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron incluso los filtros del programa para seleccionar a los participantes.

“Preferí apagarlo”. “Despedidos los que hicieron la audición”, fueron parte de los mensajes que circularon, en los que se criticaba tanto el desempeño de la joven como los criterios de selección de ¿Quién quiere ser millonario?.

La respuesta de la concursante

Ante la ola de críticas, Mónica reaccionó en uno de los videos del programa y explicó por qué decidió participar. Señaló que se inscribió porque necesita el dinero para una operación que debe realizarse, la cual tiene un costo de ¢3 millones, según comentó.

“Esa respuesta no la sabía porque no me la enseñaron en el colegio hace dos años. Yo tengo 18 años. Tenía la intuición de que lo más probable era el canal de Panamá, pero los nervios de que ocupaba el dinero y no podía perder me ganaron y preferí usar el comodín”, escribió la joven.

Mientras algunos usuarios le respondieron que no tenía por qué dar explicaciones y le expresaron apoyo, otros la reprendieron, señalando que aspirantes con más conocimientos se habrían quedado fuera del programa.

“Esos programas deben ser dirigidos a personas por capacidad y conocimiento, no por beneficencia”, opinó un usuario identificado como Ronald Soto.