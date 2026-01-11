Paris Hilton en entrevista con ‘La Nación’: ‘Por mucho tiempo fui juzgada, subestimada y malinterpretada’

Paris Hilton reveló que el documental que estrenará a finales de enero repasará momentos muy duros de su vida privada.

Paris Hilton fue durante muchos años sinónimo de escándalo y de fiesta; un personaje que acaparaba los titulares de la prensa rosa internacional con flashes y estereotipos. La heredera de los Hilton se convirtió en icono pop a muy temprana edad, pero detrás de la mampara de la fama había una historia dolorosa que, con los años, la propia Paris sacó a la luz.

En un revelador filme que se estrenó en 2020 lo contó todo, o casi todo; pronto, mostrará su segunda parte.

El dolor, la música, la resistencia y una silenciosa necesidad de ser comprendida son los ingredientes que presentará la artista y empresaria en Infinite Icon: A Visual Memoir. Esta es una película biográfica que funciona como una confesión para contar su vida desde un lugar distinto: no como un recuento de sus experiencias bajo los reflectores, sino como una historia de supervivencia, reconstrucción y amor propio. El filme, además, es la pareja del álbum musical del mismo nombre, que Paris estrenó en el 2024.

En la producción cinematográfica se recorren canciones, recuerdos y momentos nunca antes vistos; además, Paris revisita su infancia, su adolescencia, los años más crueles del escrutinio público y el largo proceso de sanar traumas que durante décadas permanecieron ocultos.

La cinta se podrá ver en los cines de Costa Rica a partir del 29 de enero y, en el marco del estreno, la propia Paris habló con La Nación durante una mesa redonda en la que participaron otros tres medios internacionales.

Paris Hilton contó a 'La Nación' que, desde muy pequeña, la música fue un refugio para los momentos dolorosos que vivió. (Cortesía)

“Estoy muy emocionada de que todos vean esta película. Es algo muy poderoso que realmente cuenta mi historia y es lo más vulnerable y real que existe”, afirmó Paris en la entrevista. Más que contar su versión de todo lo que el público siguió en redes sociales, noticias de Internet y el reality show que protagonizó al inicio de su carrera, Paris tiene la intención de que su historia inspire a muchas personas.

La ahora madre y DJ reflexionó en la conversación sobre el papel fundamental que jugó la música en su “salvación”.

“Desde niña amé cantar y tocar música. Ahí supe que era mi sueño (...). La música ha sido una parte tan importante de mi vida y me ha salvado de muchas maneras”, aseguró.

A continuación, la Paris Hilton que sacudió los años 2000 habló sobre su vida, su renacer y la película que narrará su verdad.

—¿De qué manera siente que este nuevo proyecto va “más allá” y le permite apropiarse de su historia como nunca antes?

—Siento que durante mucho tiempo mi historia fue contada por otros, cuando en realidad no conocían la verdadera historia ni quién soy yo, porque por mucho tiempo fui juzgada, subestimada y muy malinterpretada. El mundo me veía a través de esta persona y este personaje que yo creé, que era casi como un escudo o una armadura, porque en mi adolescencia pasé por mucho trauma. Es como si hubiera creado ese personaje para protegerme.

El documental 'Infinite Icon: A Visual Memoir', de Paris Hilton, se estrenará en los cines de Costa Rica el 29 de enero. (Cortesía)

—¿Cómo se sintió finalmente contar su historia con sus propias palabras y sin filtros en este documental?

—Se sintió muy liberador. Poder sentirme fuerte, segura, mirar atrás y ver toda mi vida ha sido un viaje increíble, muy divertido en muchos sentidos. Lo hice sin miedo y con orgullo de mi historia y de todo lo que he vivido. Es grato poder impactar tantas vidas a través de mi música y mi trabajo de activismo, y mostrarles a mis fans que significan el mundo para mí, que son como mi familia. Estaba muy emocionada de contarles todo de una forma tan significativa.

—¿Cómo fue para usted personalmente el proceso de grabación del documental?

—Todo el proceso fue seguro y terapéutico. Revisar archivos, diarios, videos… fue muy sanador. Es un sueño hecho realidad.

—Es considerada un icono en muchos campos, pero usted ¿a quién admira?

—Desde que era una niña pequeña, siempre amé a Madonna; ella es muy fuerte y talentosa. Me inspiró que es alguien completamente auténtica, muy cool y siempre amé su música. Y otro ícono que siempre me ha inspirado y que amo es Britney Spears; ella es increíble, la princesa del pop, un ángel, tan amable y dulce.

—¿Cómo ha cambiado su relación con la fama y el escrutinio público?

—Antes era muy difícil, especialmente a inicios de los años 2000. Los medios eran muy crueles con las mujeres jóvenes. Fuimos blanco de ataques constantes, hoy es distinto. Ver cómo ha cambiado el panorama demuestra que ese trato ya no sería aceptado. Ahora uso mi fama para darle voz a quienes no la tienen. Gracias a eso he logrado cambiar 15 leyes estatales y aprobar dos leyes federales para proteger a los niños.

“Usar la fama para salvar vidas es algo muy poderoso. Hoy no se trata de mí, sino de hacer del mundo un lugar más seguro y de inspirar a otros a creer que su pasado no define su futuro”.

En el 2024, Paris Hilton estrenó su segundo disco de estudio, el cual tituló 'Infinite Icon'. (Cortesía)

—Si pudiera hablar con la Paris Hilton joven, ¿qué le diría?

—Le diría que pasará por momentos muy duros, dolorosos y aterradores, pero que todo valdrá la pena. Que un día usará su voz para ayudar a millones, encontrará al amor de su vida, tendrá hijos maravillosos y será muy feliz.

—¿Cómo encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros?

—He pasado por el infierno, pero todo me hizo más fuerte. Siempre hay luz al final del camino.

—¿Hubo un momento en que la música fue refugio tras el trauma que vivió?

—La música fue lo único que me hacía feliz. Ir a clubes, festivales, sentir esa energía. Hoy puedo crear esos espacios para otros, y eso es profundamente sanador.

—¿Recuerda el mejor consejo que ha recibido?

—Mi madre, antes del estreno de The Simple Life (reality show), me dijo que nunca dejara que la fama cambiara quién soy y que siempre fuera amable. Eso siempre lo llevé conmigo, nunca dejé que la fama se me subiera a la cabeza.

—Muchos de los influencers actuales viven de algo que usted creó antes de que ese término existiera. ¿Cómo la hace sentir eso y cuál es su mensaje para esta generación?

—Siempre estuve adelantada a mi tiempo en mi carrera y siempre hice las cosas primero, guiándome por mi corazón. Antes la gente no entendía lo que hacía. Muchos se acercan a decirme gracias, que soy la razón por la que hacen lo que hacen. Eso me hace sentir muy orgullosa de poder inspirar a otros a seguir sus sueños, crear sus propias marcas, ser independientes.

“Mi mensaje es que siempre sean amables, que difundan amor y que usen sus plataformas para hacer el bien. Eso es lo que da poder duradero”.