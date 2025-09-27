Padre Mix sorprende con sus pasos de baile: Vea el video

El Padre Mix bailó salsa y bachata junto a una pareja en la pista de 'Sábado feliz'.

Andrés Zamora, mejor conocido como el Padre Mix, mostró sus pasos de baile en Sábado feliz.

Según se aprecia en una historia de Instagram compartida por Gabriela Solano, productora del programa de Teletica, los conductores del espacio conversaban sobre la competencia Los piratas del ritmo mientras los bailarines estaban en el escenario. Entonces, el Padre Mix se sumó a la pista y demostró que sabe mover las caderas.

El presentador se animó a bailar salsa y bachata. “Ah no, el Padre Mix se la juega, véalo”, expresó la conductora Mimi Ortíz durante la transmisión.

La competencia de baile Los piratas del ritmo, parte de Sábado feliz, dio inicio este sábado 27 de setiembre. El concurso busca encontrar a los mejores bailarines del país y se transmite en horario especial, de 1 a 3 p. m.

LEA MÁS: Así fue el último ‘Sábado feliz’ con la visión de Nelson Hoffmann