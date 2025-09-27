Viva

Padre Mix sorprende con sus pasos de baile: Vea el video

El reconocido locutor sorprendió en ‘Sábado feliz’ al mostrar su talento para la salsa y la bachata

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
.
El Padre Mix bailó salsa y bachata junto a una pareja en la pista de 'Sábado feliz'. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sábado felizAndrés Zamora
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.