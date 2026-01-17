Viva

Padre, hijos y canciones: la historia viva de Maromero y Chillax

Germán Valverde, conocido por generaciones como Maromero, se retiró de los escenarios infantiles tras 35 años de amor y música; sus hijos Diego y David honran su legado con sus propias canciones

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Retratos de Germán Valverde "Maromero" y sus hijos David y Diego Valverde del gripo musical Chillax
A finales del 2025, Maromero se retiró de los escenarios, pero sus hijos David y Diego Valverde, del dúo Chillax, siguen con su legado. (John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MaromeroChillaxMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.