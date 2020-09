“Es hermoso el cariño que el público y las familias le tienen al personaje de Maromero, no solo ahora sino desde hace muchos años, es algo que no me canso de agradecer. Nunca pensé en un proyecto de vida como este porque antes yo era educador físico y mi vida era el fútbol; jamás me imaginé que podía mover corazones con canciones”, dijo Maromero vía telefónica la mañana de este lunes luego de repasar la gala mágica en la cual sus hijos David y Diego (Chillax) fueron los ganadores de la noche.