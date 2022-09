Maromero celebra por todo lo alto sus 30 años de alegrar la vida de los niños

La Familia Achiquichá tiene muchas razones para estar felices y es que este sábado 17 de setiembre el artista Maromero festejará sus 30 años de hacer reír y bailar a los niños de Costa Rica con un espectáculo lleno de sorpresas, juegos, pasacalles y otras actividades.

La cita es en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños a partir del mediodía.

Maromero es el papá del Periquito que se parece a su papá y este sábado la famosa canción infantil no faltará en la fiesta de celebración de los 30 años de carrera del artista. Foto: Cortesía.

Maromero: el arte de vivir jugando

“Estos 30 años han sido algo maravilloso. He sido un animador para que la gente se mueva, se exprese a través del movimiento, la música y la alegría. Es un regalo de Dios llegar a tantas personas sin importar su edad, condición o su historia. Esto es maravilloso, como una película que Dios me muestra todos los días y por eso sigo dando gracias”, dijo Maromero.

Este evento, además de celebrar el cumpleaños artístico de Maromero, también servirá para ayudar a niños y niñas que viven en condición de vida limitada gracias a la unión del artista con la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos. Las personas que compren su entrada para la fiesta están apoyando a esta causa para darles a los pequeños una mejor calidad de vida.

“Estamos encantados de poder celebrar estos 30 años, pero también de colaborar con la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos, que va a beneficiar más de 1,600 familias. Es volvernos a unir para hacer cosas buenas por los demás”, agregó el artista.

Maromero adelantó que la experiencia de los niños y sus familias festejarán desde que lleguen al Museo de los Niños. Habrá juegos tradicionales como rayuela, trompos y mecate para brincar; dentro del auditorio todo será un juego para divertirse a más no poder.

Musica inclusiva con Chillax

Eso no es todo. Además del show de Maromero, los hijos del artista también se unieron con su talento al festejo. Diego y David Valverde, el dúo Chillax, presentarán ese mismo día un concierto multisensorial en el cual por medio de sonidos, vibraciones, elementos táctiles, visuales y con la interpretación de lenguaje de señas, compartirán sus canciones con el público en un espectáculo que busca integrar a todas las personas.

David y Diego son los hijos de Maromero, pero también son los músicos del grupo Chillax que este sábado se unen en la música para festejar a su papá. (Cortesía)

Un Chillax bien ‘breteado’ con inspiración

Este concierto inicia a las 6 p. m.

“Desde el año 1989 que tuve mi primera experiencia con personas en condiciones de discapacidad me he preparado junto a mi esposa para trabajar por ellos. Ahora ver que mis hijos saben lenguaje de señas, que trabajan con esta población con amor y que luchan por la inclusión, para mí es lo más lindo que me haya podido pasar”, comentó Maromero sobre el trabajo de sus hijos Diego y David con el grupo Chillax.

Los boletos para la fiesta de Maromero se pueden comprar en el sitio https://www.tiquetebox.app/e/la_fiesta_de_maromero y tienen un valor de ¢8.000 por persona. Para el show de Chillax las entradas están disponibles en https://www.tiquetebox.app/e/chillax_sensorial a un precio de ¢11.000.

Ambas presentaciones serán a beneficio de la Fundación Cuidados Paliativos Pediátricos. Si no puede asistir a los espectáculos, pero desea ayudar a la fundación, puede comunicarse a los teléfonos 8380-9888 o al 8826-3437.