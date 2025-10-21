Viva

Otra celebridad de Internet hallada sin vida en México

Autoridades informaron que sufrió un golpe contundente en la cabeza, lo que provocó su muerte

Por Fátima Jiménez
Medio Metro
En Internet, Pérez era conocido por su nombre artístico 'Medio Metro de El Alto de Puebla' y se dedicaba a animar eventos. (Tomada de redes sociales)







MéxicoMedio Metro
