Omar Cascante y Randall Salazar estarán juntos de nuevo en televisión, luego de salir de ‘Buen día’

Omar Cascante y Randall Salazar fueron despedidos de Buen día hace ocho meses; espacio en el que estuvieron juntos desde 2016. De hecho, el 14 de junio de 2024, ambos se despidieron del programa de Teletica, abrazados y entre lágrimas. Ahora, ambos volverán a estar juntos en la televisión.

Así lo anunciaron con un video en sus redes sociales, en el que revelaron que Omar será el presentador invitado en Francamente del canal ¡OPA!, espacio del que es conductor Randall. El programa saldrá al aire el lunes 24 de febrero a las 6 p. m.

Randall Salazar y Omar Cascante vuelven a juntarse en televisión

Luego de su salida de Teletica, Cascante decidió dedicarse de lleno a la música y Salazar volvió a la televisión en el canal ¡OPA!. Justo en esta misma televisora, Cascante se refirió, hace unos días, ampliamente sobre su salida de Canal 7.

“Yo no necesito la televisión. No la necesito porque yo no me puedo validar por mi trabajo; me valido por mis hábitos y mi esencia. Es decir, a mí el trabajo no me hace. Yo bendigo, por supuesto, a Canal 7, que en estos 11 años me permitió llevar sustento a mi familia y a mis padres; con eso me ayudé, cumplí sueños y todo, pero la vida sigue”, comentó el periodista alajuelense.

LEA MÁS: Omar Cascante se confiesa a ocho meses de su salida de Teletica: ‘No necesito la televisión’

Por su parte, Salazar concedió una entrevista a La Nación recientemente, en la que explicó el retador proceso que implicó salir de la que fue su casa por tantos años.

“Aunque a vos te hubiera gustado que las cosas pasaran diferente, no pasaron así, y entonces tenés que aprender a tener herramientas para procesar lo que pasó y utilizar esa lección de vida para mejorar lo que viene por delante para vos. Entonces sí, fue difícil cerrar este ciclo (dejar atrás Teletica), pero estoy en paz desde el principio”, aseguró.

Randall Salazar regresó a la televisión como presentador de 'Francamente', programa de ¡OPA!. (Archivo.)