Omar Cascante está lleno de orgullo por esta noticia de su hijo

Omar Cascante celebró un logro muy importante en la vida de su hijo mayor, Daniel.

La vida del presentador de televisión y periodista Omar Cascante atraviesa uno de esos momentos que se graban con emoción y orgullo. Su hijo mayor, Daniel Cascante, cumplió un sueño este martes que lo llena de gratitud y tiene a toda la familia celebrando: obtuvo su licenciatura en Diseño Publicitario con mención de honor.

Antes de alcanzar este triunfo, Daniel tuvo que enfrentar una decisión difícil. En 2021, después de tres años inmerso en la carrera de Medicina, descubrió que ese camino no lo hacía sentir pleno. Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo y apostar por aquello que realmente le apasionaba.

“Desearía decirle al Daniel de 2021, con 3 años estudiando Medicina, sin sentirse realmente pleno, que encontramos lo que amamos, que lo disfrutamos y que hoy nos dieron una nominación a mención de honor con nuestro proyecto. El tiempo siempre me demuestra que todo pasa con un propósito, y es perfecto”, expresó el joven.

Esa determinación lo llevó a descubrir su vocación en el diseño y, poco a poco, a construir una carrera creativa que hoy se corona con un reconocimiento a su excelente desempeño. Su historia es un testimonio de valentía, autoconocimiento y pasión por los sueños.

Daniel Cascante, hijo de Omar Cascante, abandonó la carrera de Medicina para estudiar Diseño Publicitario. (Tomada de redes sociales )

De cumpleaños... y con título

Un día después de cumplir 25 años, Daniel defendió su tesis universitaria y recibió la noticia de que se graduaba con honores. Fue el cierre perfecto de una etapa marcada por el esfuerzo, la perseverancia y la certeza de haber encontrado su propósito.

“Un sueño que anhelaba desde que empecé a estudiar”, dijo, recordando el largo recorrido que lo llevó hasta ese instante. Su tesis no solo simbolizó el final de la carrera, sino también el inicio de una nueva etapa profesional llena de proyectos y optimismo.

El logro no pasó desapercibido para su padre, quien celebró públicamente la noticia. Omar fue de los primeros en reaccionar a la publicación de su hijo y no ocultó la emoción de verlo alcanzar sus metas.

“Orgulloso de todo lo que has alcanzado y lo que alcanzarás”, escribió el comunicador en sus redes, reflejando la alegría que vive toda la familia tras este importante capítulo.

Daniel Cascante celebró con sus padres su presentación de tesis. (Tomada de redes sociales )

En su cumpleaños, el periodista también le dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales, donde expresó su orgullo por el crecimiento de Daniel y le compartió valiosos consejos de vida: tomar decisiones firmes, vivir con conciencia, priorizar el carácter sobre el talento, aprender de los tropiezos y medir el éxito por el impacto en los demás.

Omar, además, reafirmó su amor incondicional y le recordó que, sin importar lo que pase, siempre podrá contar con el amor de Dios y el suyo.