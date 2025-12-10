Viva

Omar Cascante está lleno de orgullo por esta noticia de su hijo

El periodista expresó a su hijo unas palabras cargadas de emoción

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Omar Cascante
Omar Cascante celebró un logro muy importante en la vida de su hijo mayor, Daniel. (Tomada de Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar CascanteDaniel Cascante
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.