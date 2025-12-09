Omar Cascante compartió emotivo mensaje en medio de nuevo proceso

Omar Cascante celebró los 25 años de su hijo Daniel con una dedicatoria muy especial que publicó en sus redes sociales. El comunicador usó ese espacio para reflexionar sobre el paso del tiempo, la paternidad y el proceso de madurez que vive su hijo.

“Hijo querido, felices 25”, escribió al iniciar su mensaje. Luego se preguntó en qué momento su hijo creció y él se hizo más viejo, procesos que se encuentra disfrutando.

“Que este año lo encuentre construyendo vida, no con emociones pasajeras, sino con decisiones firmes. Esa es la diferencia entre un muchacho que crece… y un hombre que madura”, escribió.

El presentador le dio varios consejos a su hijo; entre ellos, el aprender qué cargas sobrellevar y cuáles dejar ir. Además, abrió su corazón sobre cómo tomar el futuro.

“No busque ser perfecto; busque ser íntegro, eso tiene eco en el cielo, y usted lo sabe. No quiera vivir sin tropiezos; quiera vivir aprendiendo. Y no mida su éxito por lo que tiene o tendrá, sino por la huella que deja en los demás”, agregó.

El comunicador cerró el mensaje con un recordatorio afectivo. “Aquí estoy, orgulloso de usted, de lo que es y de lo que sé que va a llegar a ser”, escribió. Indicó que existen dos cosas que no cambian: el amor de Dios y el amor de un padre.