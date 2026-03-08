Viva

¿Niño o niña? Hija de Daddy Yankee revela el sexo de su bebé en medio de tensiones familiares

Jesaaelys Ayala lleva tiempo distanciada de su padre, tras el polémico divorcio del cantante y su mamá

Por Fátima Jiménez
Daddy Yankee
La hija de Daddy Yankee está embarazada en medio de la controversia que rodea a sus padres por su polémico divorcio. (Tomada de redes sociales)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

