¿Niño o niña? Hija de Daddy Yankee revela el sexo de su bebé en medio de tensiones familiares

La hija de Daddy Yankee está embarazada en medio de la controversia que rodea a sus padres por su polémico divorcio.

Jesaaelys Ayala González, hija menor de Daddy Yankee, celebró este fin de semana un emotivo gender reveal acompañada de familiares y amigos cercanos, marcando una nueva etapa en su vida personal.

El encuentro, cargado de simbolismo y gestos de cariño, fue documentado en sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores parte de lo que vivió junto a su esposo, el creador de contenido Carlos Olmo.

La influencer convirtió el momento en un evento íntimo pero muy esperado por su comunidad digital, que sigue de cerca su proceso desde el anuncio de su embarazo.

Para aumentar la intriga, Jesaaelys publicó primero un video en blanco y negro del instante clave de la celebración, evitando que se distinguiera el color que revelaría si el bebé sería niño o niña.

La estrategia generó expectativa entre sus seguidores, que inundaron los comentarios con teorías y mensajes de emoción.

Más tarde, compartió la versión a color del momento en que, junto a su pareja, abre un clóset repleto de detalles infantiles, confirmando oficialmente el sexo de su primer bebé: una niña.

Acompañó las imágenes con un mensaje de alegría en el que se refirió a su bebé como “la princesa de papá” y “la nueva sirenita de mamá”, recibiendo miles de reacciones y felicitaciones.

Un embarazo en medio de tensiones familiares

Este momento de plenitud personal para Jesaaelys ocurre mientras sus padres enfrentan una compleja disputa legal tras su divorcio.

Tras casi tres décadas de matrimonio, Daddy Yankee y Mireddys González se han visto envueltos en demandas y señalamientos públicos relacionados con el manejo de empresas y propiedades familiares.

En medio de ese contexto, Jesaaelys decidió centrarse en la construcción de su nueva familia y desde hace algún tiempo mantiene distancia con su papá.