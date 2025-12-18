Viva

Pleito legal entre Daddy Yankee y su exesposa continúa: Mireddys González exige $50 millones al cantante

Los problemas legales entre ambos comenzaron luego de que el artista demandara a su expareja y a su excuñada, al alegar la realización de transferencias millonarias sin su consentimiento

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Daddy Yankee
Daddy Yankee y Mireddys González se divorciaron en febrero de 2025. (Tomaada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daddy YankeeMireddys González
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.