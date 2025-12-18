Pleito legal entre Daddy Yankee y su exesposa continúa: Mireddys González exige $50 millones al cantante

El conflicto legal entre Mireddys González y Daddy Yankee dio un giro inesperado. Cuando parecía que la expareja había logrado encauzar algunos acuerdos tras sus primeros enfrentamientos judiciales, esta semana González presentó una demanda millonaria en el Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico, en la que reclama $50 millones (¢25.000 millones, aproximadamente) al reconocido artista urbano.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Mireddys acusa a Daddy Yankee de haber diseñado un plan para incumplir un acuerdo previo, con el objetivo de privarla de fondos que ya habían sido correctamente depositados en su cuenta personal.

Según se expone en el documento judicial, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, INC., vinculadas a la carrera del intérprete, aprobaron en diciembre de 2024 una resolución para declarar dividendos por un total de $100 millones.

Dicho monto debía dividirse en partes iguales entre González y Ramón Luis Ayala —nombre real de Daddy Yankee—, quienes figuran como accionistas, y los fondos debían ser transferidos directamente a sus cuentas personales.

¿Por qué Mireddys reclama $50 millones?

Aunque el dinero fue acreditado correctamente en la cuenta de Mireddys, la demanda sostiene que 24 horas después los fondos fueron eliminados sin su autorización.

Para González, este hecho no respondió a un error administrativo, sino a un plan coordinado entre Daddy Yankee y la entidad financiera FirstBank, destinado a impedir que ella pudiera disponer de un dinero que asegura le pertenece legítimamente.

Además de FirstBank, Oriental Bank también fue incluido en la demanda.

Mireddys afirma que el bloqueo y la reversión de los fondos se produjeron tras presiones ejercidas por Daddy Yankee sobre las instituciones bancarias, lo que habría derivado en una acción ilegal.

Como consecuencia de estos hechos, González no solo exige el pago de los $50 millones, sino que también solicita daños compensatorios y punitivos, la imposición de medidas cautelares para evitar nuevas interferencias y una declaración judicial que confirme la ilegalidad de la reversión de los fondos.

En octubre pasado, la expareja había alcanzado un acuerdo que permitía a Daddy Yankee continuar utilizando sus marcas profesionales, su nombre artístico y las siglas “DY”, tras anunciar su retiro de la industria musical.

Los pleitos legales entre ambos comenzaron luego de que el artista demandara a Mireddys y a su excuñada, alegando transferencias millonarias realizadas sin su consentimiento y la destrucción de documentos corporativos, lo que detonó una disputa judicial que, lejos de resolverse, continúa escalando.