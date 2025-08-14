Viva

Daddy Yankee lleva a juicio a su exesposa y le exige $12 millones: esto desató la demanda

El cantante asegura que su exesposa y excuñada eliminaron datos clave de sus empresas tras el divorcio

Por El Universal / México / GDA
Daddy Yankee reclama $12 millones a su exesposa por borrar registros clave de sus empresas tras el divorcio. (El Universal/El Universal)







