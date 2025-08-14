Daddy Yankee lleva a juicio a su exesposa y le exige $12 millones: esto desató la demanda

Daddy Yankee reclama $12 millones a su exesposa por borrar registros clave de sus empresas tras el divorcio.

El artista puertorriqueño Daddy Yankee solicitó este jueves que la disputa legal que mantiene con su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeisha González concluya “en la paz de Dios”, mientras avanza el nuevo proceso judicial en su contra.

El caso se originó por una presunta destrucción de archivos corporativos de las empresas El Cartel Records y Los Cangris, Inc., propiedad del cantante.

LEA MÁS: La batalla legal de Daddy Yankee por su catálogo da un nuevo giro: esto resolvió el juez

Las demandadas habrían accedido sin autorización a sistemas informáticos y eliminado datos clave relacionados con la venta del catálogo musical del artista y su gira La Última Vuelta World Tour.

El intérprete llegó al tribunal acompañado por su abogado Victor Acevedo Hernández, quien explicó que las demandadas infringieron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas. Según los alegatos, las acciones ocurrieron cuando ambas ya no tenían permiso para manejar las corporaciones.

En la demanda, el artista exige una compensación de $12 millones, alegando que las hermanas González destruyeron registros esenciales durante el traspaso del control corporativo. Entre los datos eliminados estarían comunicaciones relacionadas con operaciones multimillonarias vinculadas al catálogo del artista.

El abogado sostuvo que buscan reivindicar los derechos de las empresas afectadas y recuperar “cuatro años de registros corporativos” que, según afirmó, fueron eliminados.

Este nuevo capítulo legal se suma a una serie de disputas judiciales que comenzaron a finales de 2024, después de que la expareja se separara tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

La separación coincidió con la denuncia de transferencias bancarias por $100 millones desde cuentas corporativas hacia cuentas personales de las demandadas. Según el artista, esas transacciones ocurrieron sin su consentimiento.

El divorcio de la pareja se oficializó el 19 de febrero de 2025.

LEA MÁS: Daddy Yankee se divorcia oficialmente

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.