La batalla legal de Daddy Yankee por su catálogo da un nuevo giro: esto resolvió el juez

Raphy Pina no podrá intervenir en la demanda de $250 millones que Daddy Yankee presentó contra su exesposa y excuñada en Puerto Rico.

El Tribunal de Carolina, en Puerto Rico, rechazó la solicitud de reconsideración presentada por Rafael Raphy Pina Nieves y su compañía World Music Latino (WML).

Esta moción pretendía permitirles participar en la demanda por $250 millones que interpuso el artista Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González.

El juez Ismael Álvarez Burgos declaró “no ha lugar” la petición, en una resolución interlocutoria con fecha del lunes 21 de julio. Esta resolución ratificó la negativa del pasado 16 de junio, cuando el tribunal denegó la intervención de Pina en el proceso legal por violación de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

A pesar de no figurar como parte demandada, Pina Nieves buscó intervenir alegando que los señalamientos del artista eran falsos y que tenían el propósito de perjudicar su reputación y desviar la atención mediática del verdadero foco del caso.

La defensa de Daddy Yankee se opuso al considerar que ni Pina ni WML son partes indispensables en la controversia legal.

La demanda, presentada el 4 de marzo, indica que la exesposa y excuñada del cantante otorgaron a Pina “poder absoluto” para manejar la venta del catálogo musical del artista.

Además, se acusa que Pina se habría autorizado a sí mismo el cobro de $27 millones en supuestos gastos sin evidencia documental ni auditorías.

También se cuestiona una comisión del 30% que Pina habría cobrado por ingresos de la gira “Última vuelta”, a pesar de encontrarse en ese momento recluido en una penitenciaría federal y sin evidencias de participación directa o indirecta.

Los abogados de las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., junto con el equipo legal del artista, argumentaron que las alegaciones contra Pina son periféricas y que su inclusión solo buscaría entorpecer y retrasar el proceso judicial.

Los representantes legales de Pina insistieron en que las alegaciones son difamatorias y que su intervención permitiría demostrar que son falsas.

No obstante, el tribunal consideró que Pina no enfrenta ningún perjuicio directo derivado de las decisiones del caso y que su intervención no es necesaria para resolver la controversia.

