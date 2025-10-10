Viva

Daddy Yankee y exesposa cierran disputa legal por el uso de sus marcas: esto establece el acuerdo

El artista urbano y su exesposa firmaron un acuerdo que pone fin a la demanda en el Tribunal federal sobre el uso de marcas comerciales asociadas a su carrera

Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA y Jailine González Gómez
Daddy Yankee reclama $12 millones a su exesposa por borrar registros clave de sus empresas tras el divorcio.
El cantante y su exesposa firmaron un acuerdo legal que le permite continuar usando sus marcas sin oposición legal. (El Universal/El Universal)







El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA

