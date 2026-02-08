Así se ve el reconocido reguetonero Daddy Yankee a los 50 años: la nueva vida que lleva lejos de los reflectores

Daddy Yankee, figura trascendental en la historia de la música latina y mundial, conmemoró el pasado 3 de febrero sus 50 años de vida.

El artista, quien es reconocido globalmente como ‘El jefe’ del género urbano, llegó a esta importante cifra en una nueva etapa que considera de “transformación profunda”, marcada por su retiro de los escenarios comerciales y su reciente conversión al cristianismo, un cambio que ha redefinido sus prioridades personales y profesionales.

A través de un video publicado en su perfil oficial de Instagram, el intérprete compartió una profunda reflexión sobre su estado actual y el camino recorrido.

“Hoy no tan solo celebro el tiempo, sino que celebro todo lo que he aprendido viviendo”, manifestó en la pieza audiovisual. En su mensaje, subrayó que la vida no se forma en la comodidad, sino en los procesos difíciles, las dudas y las caídas.

Además, enfatizó el papel de su creencia religiosa en esta etapa: “Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito”. Estas palabras confirman la solidez de su nueva postura ante la vida, alejada de las luces del espectáculo tradicional.

La trayectoria de Daddy Yankee comenzó en sectores populares de San Juan, Puerto Rico, específicamente entre el residencial público Villa Kennedy, en Santurce, y Las Lomas.

En este entorno, rodeado de su familia, germinaron sus gustos musicales, que inicialmente se inclinaron hacia la salsa y el hip-hop estadounidense. Fue precisamente de una de sus influencias, Big Daddy Kane, de donde tomó parte de su nombre artístico.

Su curiosidad adolescente por exponer su talento lo llevó a conocer a DJ Playero, quien en esa época producía cassettes o ‘mixtapes’ que fusionaban ritmos de hip-hop y reggae dancehall en español.

Esta unión dio paso a la primera oportunidad profesional del joven cantante en la producción ‘Playero 34’. Fue en este trabajo donde, según relató el propio artista en el 2019, se escuchó por primera vez la palabra ‘reguetón’.

“Eso fue en la sala de la casa de Playero. Usando el aumentativo del reguetón, algo diferente, pero con la influencia de Panamá y la matriz de Jamaica”, explicó en su momento.

Desde aquel entonces, percibió que este movimiento cultural, nacido de la unión de los latinos, conquistaría el mundo entero, una corazonada que se cumplió con creces en las décadas siguientes.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee. (Intagram Daddy Yankee/La Nación)

Tras participar en diversas producciones de DJ Playero, desde ‘Playero 35’ hasta ‘Playero 40’, el artista comenzó a lanzar sus propios álbumes, entre los que destacan ‘No Mercy’ y ‘El Cartel de Yankee‘.

Posteriormente, formó un exitoso dueto con Nicky Jam antes de lanzar en el 2004 su álbum ‘Barrio Fino’. Este disco incluyó el tema ‘Gasolina‘, canción que impulsó definitivamente su carrera y el género urbano a nivel internacional.

Años más tarde, su colaboración en el sencillo ‘Despacito’ junto a Luis Fonsi marcaría otro hito histórico en la industria musical. El video de esta canción se convirtió en uno de los más vistos en la historia de YouTube, superando actualmente los 8.900 millones de reproducciones y consolidando a Daddy Yankee como una leyenda viviente de la música.

Daddy Yankee, reconocido mundialmente como 'El Jefe" del género urbano. (Instagram Daddy Yan /La Nación)

¿Cómo es la nueva vida de Daddy Yankee?

Pese a más de 30 años de éxito ininterrumpido en el reguetón, en diciembre del 2023 el artista anunció su retiro del género para dedicar su vida a ‘transformar vidas’ a través de su fe.

Este cambio radical ocurre en un contexto de retos personales, incluyendo su divorcio de Mireddys González tras casi tres décadas de matrimonio.

Este proceso derivó en un pleito judicial por el control de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc., bajo denuncias de irregularidades financieras.

No obstante, en su quincuagésimo cumpleaños, el artista mantiene una postura de resiliencia, asegurando que “nunca es tarde para sanar, crecer y creer”.