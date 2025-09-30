Viva

Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian después de 19 años juntos

La actriz australiana y el cantante pusieron fin a su matrimonio de casi dos décadas. La ruptura habría ocurrido desde junio, pero apenas trascendió

Por O Globo / Brasil / GDA
Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio. Él decidió irse. Ella trató de salvar la relación mientras cuida de sus hijas.
Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio. Él decidió irse. Ella trató de salvar la relación mientras cuida de sus hijas.







