Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian después de 19 años juntos

Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio. Él decidió irse. Ella trató de salvar la relación mientras cuida de sus hijas.

Nicole Kidman, de 58 años, y Keith Urban, de 57, se separaron después de 19 años de matrimonio, según confirmó el medio estadounidense TMZ.

La revista People respaldó la noticia horas más tarde con información adicional sobre el distanciamiento de la pareja.

De acuerdo con fuentes cercanas a los artistas, la ruptura habría ocurrido a mediados de junio, aunque la pareja no lo comunicó públicamente. Urban habría tomado la decisión de forma unilateral.

El cantante ya reside en una nueva vivienda en Nashville, diferente a la casa familiar ubicada en la misma ciudad. Kidman, según la fuente, intentó mantener la relación.

La actriz se habría concentrado en cuidar a sus hijas, Sunday Rose Kidman Urban, de 17 años, y Faith Margaret Kidman Urban, de 15, con el objetivo de “mantener la unidad familiar”. El entorno familiar de Nicole, incluida su hermana Antonia, se convirtió en su principal apoyo tras la partida del músico.

Así inició la historia entre Nicole Kidman y Keith Urban

Kidman y Urban se conocieron en enero de 2005, durante el evento G’Day USA Gala en Los Ángeles, dedicado a personalidades australianas.

En junio de ese mismo año, el cantante asistió al cumpleaños número 38 de la actriz, gesto que ella consideró como una señal del destino. Declaró en ese entonces que Urban era “el hombre con quien esperaba casarse”.

En mayo de 2006, la pareja anunció su compromiso durante una gala de la organización UNIFEM. Un mes después, contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en la playa St. Patrick, en un suburbio de Sídney, Australia.

Durante los primeros meses de unión, Urban enfrentó una etapa de rehabilitación por problemas con el alcohol. En enero de 2007, abandonó el centro especializado donde recibió tratamiento. Al cierre de ese año, la pareja compró una finca en el suroeste de Nashville.

En enero de 2008, Kidman anunció que estaba embarazada. En julio, nació su primera hija. Dos años después, en diciembre de 2010, la familia creció con la llegada de Faith Margaret, quien nació poco después de la Navidad.

A pesar de sus frecuentes muestras públicas de afecto y colaboración mutua, el equilibrio de la relación comenzó a deteriorarse en el último año. Cuando falleció la madre de Nicole en setiembre de 2024, la actriz se volcó por completo al trabajo, lo que generó preocupación en su entorno.

La última aparición pública significativa de la pareja ocurrió en enero de 2025, durante la ceremonia de los Globos de Oro, donde intercambiaron gestos de cariño. Sin embargo, las diferencias se habrían acentuado en los meses siguientes.

Este fue el segundo matrimonio para Kidman. Entre 1999 y 2001 estuvo casada con Tom Cruise, con quien adoptó dos hijos: Bella Kidman Cruise, de 32 años, y Connor Cruise, de 30. Ambos se alejaron de la actriz tras el divorcio, pues Cruise obtuvo la custodia.

