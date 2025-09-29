Brian May habla del silencio de John Deacon tras 20 años sin contacto con Queen

John Deacon lleva más de 20 años sin hablar con Brian May, pero aún participa en decisiones clave de Queen.

El guitarrista Brian May reveló que no mantiene contacto alguno con su excompañero de Queen, John Deacon, desde hace más de dos décadas.

A pesar de haber formado parte de la alineación original del grupo, junto a Freddie Mercury y Roger Taylor, la relación entre ambos músicos terminó en silencio y sin reconciliación.

Deacon se alejó de la vida pública en 1991, tras la muerte de Freddie Mercury. Su última aparición pública ocurrió en 1997 y desde entonces, mantuvo un perfil completamente reservado.

May abordó el tema en una entrevista con la versión estadounidense de la revista Rolling Stone, durante un reportaje que conmemoró los 50 años del tema Bohemian Rhapsody.

En la conversación, Brian May explicó que tanto él como Roger Taylor lamentan el distanciamiento, pero aclaró que respetan la decisión del bajista. Señaló que, aunque Deacon no desea mantener contacto, sigue involucrado en decisiones importantes de la banda, pero solo mediante asesores o el contador del grupo.

El músico expresó que, aunque ya no se comunican con Deacon, consideran que cuentan con su aprobación para continuar con el legado de Queen.

“Creo que tanto a Roger como a mí nos resulta muy difícil, pero él no quiere y tenemos que respetarlo”, dijo May cuando le preguntaron sobre Deacon.

“Quiere mantener las distancias. Pero, aun así, sigue siendo parte del destino de la banda. Si intentamos tomar decisiones comerciales, siempre le consultamos, pero eso se hace a través de la gerencia o de nuestro contador”.

A pesar del aislamiento, John Deacon sorprendió a los seguidores del grupo cuando participó en un proyecto benéfico el pasado mes de agosto. El exbajista autorizó un autógrafo en una edición del disco A Night At The Opera, lanzado en 1975, para ser subastado en un evento organizado por la fundación Mercury Phoenix Trust.

Este evento, realizado el 6 de setiembre en el casino Barrière Montreux en Suiza, buscó recaudar fondos para personas con VIH y sida, enfermedad que provocó la muerte de Freddie Mercury.

En el largometraje Bohemian Rhapsody, estrenado en 2018 y ganador de cuatro premios Óscar, el papel de John Deacon fue interpretado por el actor Joseph Mazzello.

Brian May, de 77 años, concluyó que aunque el silencio entre ambos persiste, saben que cuentan con el apoyo de Deacon en lo esencial para la continuidad de Queen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.