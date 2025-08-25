Viva

Nicolas Cage se alista para liderar una prestigiosa serie y podría llegar a Netflix

El actor negocia con HBO para encabezar la quinta temporada de True Detective, tras el éxito alcanzado con Jodie Foster en el ciclo anterior

Por La Nación / Argentina / GDA
Nicolas Cage
True Detective 5 tendría a Nicolas Cage como protagonista. El actor también cuestionó el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.







