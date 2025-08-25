Nicolas Cage se alista para liderar una prestigiosa serie y podría llegar a Netflix

True Detective 5 tendría a Nicolas Cage como protagonista. El actor también cuestionó el uso de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.

La serie True Detective, estrenada en 2014 con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, marcó un antes y un después en la televisión contemporánea. Aquella primera temporada de ocho episodios se convirtió en referente inmediato del género. Sin embargo, los siguientes ciclos tuvieron resultados desiguales.

Después de una tercera entrega correcta y una cuarta que cambió el rumbo de la narrativa, la producción se prepara para una nueva temporada. Y todo apunta a que contará con Nicolas Cage como protagonista principal.

Según informó la revista Variety, la negociación entre la producción de HBO y Cage se encuentra muy cerca de concretarse, lo que lo pondría al frente de los nuevos episodios. La apuesta por figuras de Hollywood en la serie ya había dado resultado con la presencia de Jodie Foster en la cuarta temporada.

De momento, solo se conoce que la trama del quinto año transcurrirá en Jamaica Bay, al sur de Long Island, Nueva York.

El segundo protagónico televisivo de Nicolas Cage

Si se confirma el acuerdo, este sería el segundo protagónico de Cage en televisión. El actor ya rueda la serie Spider-Man Noir, ambientada en la Nueva York de los años treinta. Allí interpreta a una versión alternativa del superhéroe que investiga crímenes con poderes arácnidos, en un tono de cine negro. Su estreno está previsto para 2026.

A sus 61 años, Jodie Foster tomó el protagonismo de esta nueva temporada. Foto: HBO

Nicolas Cage contra la inteligencia artificial

A comienzos de 2025, el actor expresó su rechazo al uso de la inteligencia artificial en el ámbito artístico. Durante la ceremonia de los Saturn Awards, en la que recibió el galardón de Mejor Actor por la película Dream Scenario, manifestó que la inteligencia artificial no debía sustituir la creatividad humana.

Sostuvo que permitir que un robot manipule una actuación equivalía a perder la integridad y pureza del arte, que siempre debía reflejar la condición humana. También advirtió que el uso indiscriminado de la tecnología reduciría las expresiones artísticas a simples intereses financieros.

Para Cage, el trabajo de cualquier disciplina artística consiste en mostrar, como un espejo, las historias internas y externas de la condición humana. Aseguró que los robots carecen de corazón y que, si se permite su intervención, la respuesta emocional a la vida desaparecería. Llamó a proteger las expresiones auténticas frente a la interferencia tecnológica.

La serie también podría llegar a Netflix, ya que las cuatro temporadas anteriores están en esa plataforma de streaming.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.