Nicolas Cage lanzó al mar un anillo de diamantes de $65.000 durante pelea con Lisa Marie Presley

La madre de Lisa Marie relató que Cage lanzó un anillo de $65.000 al mar tras una pelea a bordo de su yate

El actor Nicolas Cage lanzó al mar un anillo de diamantes valorado en $65.000 durante una fuerte discusión con Lisa Marie Presley mientras navegaban en la costa de California.

El episodio fue revelado por Priscilla Presley, madre de la cantante, en su autobiografía Softly As I Leave You.

Según el relato de Priscilla, la pareja se encontraba a bordo del yate de Cage, llamado Weston, cerca de la Isla Catalina, cuando se desató una disputa. En medio del conflicto, Lisa Marie arrojó su anillo de compromiso contra Cage, quien, enfurecido, lo lanzó al océano.

La exsuegra del actor indicó que la joya tenía seis quilates y había sido comprada por Cage para pedirle matrimonio a Lisa Marie. Después del incidente, el actor contrató buzos para intentar recuperar el anillo, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Priscilla afirmó que, hasta donde sabía, la sortija nunca fue encontrada.

Cage y la hija de Elvis Presley iniciaron su relación en 2001. Se casaron el 10 de agosto de 2002 y solicitaron el divorcio el 25 de noviembre de ese mismo año, tan solo 107 días después de la boda. La separación se formalizó el 24 de mayo de 2004.

Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de 2023 por problemas cardíacos. Dejó tres hijas: Riley Keough, actriz y modelo de 36 años, y las gemelas Finley y Harper, de 16 años.

En su libro, Priscilla también compartió otros episodios personales, como cuando Elvis Presley le preguntó si deseaba abortar tras quedar embarazada, y cómo consideró contratar a un asesino a sueldo para eliminar a una expareja de ella.

Hasta el momento, Nicolas Cage no ha hecho comentarios públicos sobre las afirmaciones publicadas en las memorias de su exsuegra.

