Nicolas Cage lanzó al mar un anillo de diamantes de $65.000 durante pelea con Lisa Marie Presley

Durante una discusión en un yate, el actor arrojó al océano la sortija de compromiso que había comprado para la hija de Elvis Presley

Por O Globo / Brasil / GDA
Nicolas Cage
La madre de Lisa Marie relató que Cage lanzó un anillo de $65.000 al mar tras una pelea a bordo de su yate







