Viva

Una llamada de Elvis en la madrugada casi expone el romance oculto de Priscilla Presley con Robert Kardashian

La actriz relató cómo su exesposo la llamó a las 2 a. m., sin saber que dormía con su nuevo novio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Priscilla Presley recordó cuando Elvis la llamó sin saber que Robert Kardashian dormía junto a ella
Priscilla Presley recordó cuando Elvis la llamó sin saber que Robert Kardashian dormía junto a ella (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPriscilla PresleyElvis PresleyRobert Kardashian
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.