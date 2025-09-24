Una llamada de Elvis en la madrugada casi expone el romance oculto de Priscilla Presley con Robert Kardashian

Priscilla Presley recordó cuando Elvis la llamó sin saber que Robert Kardashian dormía junto a ella

Priscilla Presley reveló un momento inesperado de su pasado sentimental que involucró a Elvis Presley y a Robert Kardashian. La actriz relató cómo su exesposo la llamó a las 2 a. m., sin saber que dormía con su nuevo novio.

La confesión aparece en el libro Softly, As I Leave You: Life After Elvis, donde Priscilla Presley, de 80 años, narra detalles íntimos de su vida amorosa después del divorcio con Elvis en 1973.

En el texto, la actriz recordó que dos años después de la separación, Elvis Presley todavía la contactaba por teléfono. Durante esa etapa, ella ya mantenía una relación con el abogado Robert Kardashian, quien falleció en 2003 a causa de cáncer.

LEA MÁS: Charlie Sheen revela por qué eliminó su apellido latino al iniciar su carrera como actor

Uno de los episodios más reveladores ocurrió cuando Elvis la llamó de madrugada sin sospechar que Kardashian se encontraba durmiendo junto a ella. Presley aseguró que su exesposo se habría enojado profundamente si lo hubiera sabido, ya que, según escribió, Elvis no podía aceptar que ella estuviera con otro hombre. También afirmó que él solía portar armas de fuego cargadas, incluso más de una a la vez.

Para evitar que Kardashian se despertara, Priscilla dijo que se levantó de inmediato, tomó el teléfono y caminó en silencio hasta otra habitación para atender la llamada. Kardashian no supo nada de lo ocurrido, ya que dormía profundamente.

La relación entre Priscilla y Robert Kardashian duró un año, desde 1975 hasta 1976. Aunque ella lo describió como una persona amable, también aseguró que su rutina profesional era muy demandante, con jornadas extensas. Kardashian expresó su deseo de casarse, pero Presley no compartía la misma intención, marcada por su experiencia matrimonial con Elvis.

Tras la ruptura, Presley y Kardashian mantuvieron una amistad. En 1978, el abogado se casó con Kris Jenner, quien ahora tiene 69 años. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloe y Robert Jr.

Por su parte, Elvis y Priscilla Presley tuvieron una hija: Lisa Marie Presley, quien falleció en enero de 2023 a los 54 años de edad.

LEA MÁS: La esposa de Bruce Willis aseguró que una película le provocó uno de los daños irreversibles de su enfermedad

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.