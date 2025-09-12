Charlie Sheen revela por qué eliminó su apellido latino al iniciar su carrera como actor

Charlie Sheen explicó por qué eliminó el apellido Estévez al iniciar su carrera. Aseguró que fue una forma de comenzar desde cero, sin negar sus raíces.

Carlos Irwin Estévez, conocido mundialmente como Charlie Sheen, reveló las razones por las que decidió dejar de lado su apellido real al comenzar su carrera artística. El actor, de 60 años, abordó este tema en su libro de memorias The Book of Sheen, en el cual narra pasajes íntimos de su vida personal y profesional.

Sheen es hijo del actor Martin Sheen, cuyo nombre legal es Ramón Gerard Antonio Estévez, y de Janet Elizabeth Templeton. Ambos tuvieron cuatro hijos, de los cuales tres (Emilio, Renée y Ramon Estévez) mantuvieron su apellido. Solo Carlos optó por adoptar el nombre artístico “Charlie Sheen”, igual que su padre.

En su autobiografía, el actor explicó que tomó la decisión junto a su primera agente, Glennis Liberty, con quien acordó dejar atrás su identidad como Estévez para iniciar una nueva etapa. Aclaró que esta decisión no estuvo relacionada con un sentimiento de vergüenza por sus raíces latinas, sino con una necesidad de transformación personal.

Indicó que obtuvo la aprobación de su padre antes del cambio y que la transición fue fluida. Señaló que mientras su hermano Emilio representaba a la familia Estévez, él podía honrar al padre al continuar con el apellido Sheen.

También reveló que deseaba dejar atrás episodios académicos y deportivos negativos asociados al apellido Estévez, y que adoptar un nuevo nombre le dio impulso emocional para comenzar desde cero.

Sheen informó que actualmente se encuentra sobrio desde hace ocho años, luego de años marcados por polémicas públicas.

Entre sus papeles más recordados destacan películas como Platoon (1986), Wall Street (1987) y Young Guns (1988). Su padre, Martin Sheen, brilló en producciones como Apocalypse Now (1979), The Departed (2006) y recibió un premio Emmy por su actuación en la serie The West Wing.

