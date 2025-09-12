Viva

Charlie Sheen revela por qué eliminó su apellido latino al iniciar su carrera como actor

El artista de 60 años se llama legalmente Carlos Irwin Estévez

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Charlie Sheen explicó por qué eliminó el apellido Estévez al iniciar su carrera. Aseguró que fue una forma de comenzar desde cero, sin negar sus raíces. (Bebeto Matthews)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCharlie SheenMartin Sheen
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.