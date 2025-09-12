Misterio revelado: se conoció el testamento secreto de Giorgio Armani y quiénes recibirán su fortuna

La herencia de Giorgio Armani incluye propiedades, arte y el control casi total de su imperio de moda. Su testamento detalla su sucesión.

El martes pasado se abrió el testamento secreto de Giorgio Armani, fallecido el 4 de setiembre a los 91 años. La lectura se realizó ante una escribana y los herederos designados, revelando el destino de una fortuna estimada entre €11.000 y €13.000 millones, así como el futuro de Giorgio Armani Spa, el imperio de la moda que fundó en 1975.

El diseñador dejó dos documentos ológrafos fechados el 15 de marzo y el 5 de abril. Ambos fueron escritos a mano, guardados en un sobre sellado y, según medios italianos, podrían tener funciones complementarias o enmendarse entre sí.

Armani organizó su sucesión en detalle. Uno de los pilares será la Fundación Armani, que creó junto a su socio y compañero de vida Leo Dell’Orco, y el banquero Irving Bellotti, de Rothschild Italia. Esta fundación podría jugar un papel clave en la futura gobernanza de la empresa, que no cotiza en bolsa, emplea a 8.700 personas y factura unos €2.400 millones anuales.

Un patrimonio global y sin herederos directos

Armani no tuvo hijos. Por lo tanto, no tuvo herederos directos. Esto le permitió dividir su fortuna sin necesidad de respetar cuotas legítimas. Según trascendidos, sus principales herederos serían sus tres sobrinos: Silvana y Roberta, hijas de su fallecido hermano Sergio, y Andrea Camerana, hijo de su hermana Rosanna. También se incluiría a Dell’Orco.

El diseñador poseía propiedades en lugares exclusivos del mundo, como Forte dei Marmi, Milán, Nueva York, París, St. Moritz, St. Tropez y Pantelleria. Además, tenía megayates, obras de arte y una participación del 99,9% en Giorgio Armani Spa. El 0,1% restante corresponde a la Fundación Armani. Su portafolio incluía acciones en empresas como EssilorLuxottica y The Italian Sea Group, especializado en yates de lujo.

Se estima que parte de su legado podría beneficiar también a personas de confianza que trabajaron con él desde los inicios de su carrera, así como a organizaciones benéficas.

Recomendaciones claras para el futuro

Antes de morir, Armani dejó instrucciones sobre la continuidad del estilo, la permanencia de la sede central en Italia y una eventual salida a bolsa, la cual postergó por cinco años. Según información publicada por el diario Corriere della Sera, la fundación podría recibir las acciones con mayor poder de voto, para asegurar la independencia y estabilidad del grupo.

En 2023, el diseñador actualizó los estatutos de la empresa y creó seis clases de acciones con distintos derechos de voto, con el fin de evitar divisiones en el poder y mantener el control del grupo unificado.

Re Giorgio: un adiós entre multitudes

La capilla ardiente se instaló en el Teatro Armani de Milán. Asistieron personalidades del mundo de la moda, el espectáculo, la política y la cultura, así como cientos de ciudadanos que quisieron despedirse del icono italiano.

Los restos de Armani fueron sepultados en el cementerio de Rivalta, en Piacenza, junto a sus padres y su hermano. En su despedida, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recordó que vistió un tailleur azul de su firma en su ceremonia de juramentación. Afirmó que esa prenda representaba orgullo nacional, calidad, innovación y autoridad.

