La esposa de Bruce Willis aseguró que una película le provocó uno de los daños irreversibles de su enfermedad

La esposa del actor explicó que la pérdida auditiva tras un rodaje marcó el inicio del deterioro neurológico

Por La Nación / Argentina / GDA
Emma Heming describió cómo un accidente en el set pudo anticipar los síntomas de la demencia que afecta al actor Bruce Willis.
notas iaBruce WillisDuro de matar
