La esposa de Bruce Willis aseguró que una película le provocó uno de los daños irreversibles de su enfermedad

Emma Heming describió cómo un accidente en el set pudo anticipar los síntomas de la demencia que afecta al actor Bruce Willis.

El actor Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), enfrenta una enfermedad que ha impactado profundamente su vida personal y carrera. En una reciente entrevista con Fox News Digital, su esposa Emma Heming Willis indicó que un accidente en el set de la película Duro de Matar (1988) habría provocado una de las primeras secuelas irreversibles del padecimiento: la pérdida auditiva.

Emma aseguró que Willis no utilizó protección auditiva durante una escena en la que disparaba debajo de una mesa. Esa decisión le causó una pérdida severa de audición en un oído, lo que más adelante fue interpretado como un signo temprano del deterioro cognitivo.

Con el paso del tiempo, la familia comenzó a notar que el actor no escuchaba bien. Emma relató que en un inicio lo atribuyó al envejecimiento.

Sus hijas mayores, Rumer y Tallulah Willis, también mencionaron públicamente el problema auditivo. En su entorno más cercano se pensaba que sus desconexiones y respuestas lentas eran consecuencia directa del rodaje de aquella película.

En entrevistas pasadas, Tallulah rememoró que las dificultades de comunicación empezaron con una falta de respuesta leve, lo que en casa se relacionaba con lo que llamaban “la pérdida de audición de Hollywood”. Aunque ese síntoma se tomó con ligereza, más adelante se reveló como un signo de una condición neurológica más grave.

Los cambios que encendieron las alarmas

En el libro Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey, su esposa describió los momentos en que percibió alteraciones en el comportamiento del actor. Su desconexión en reuniones familiares, dificultad para mantener conversaciones naturales y la reaparición de su tartamudez infantil fueron señales que la preocuparon.

Emma señaló que en un principio creyó que estos cambios eran parte del envejecimiento. No obstante, tiempo después supo que la pérdida de empatía puede ser uno de los síntomas iniciales de la demencia frontotemporal, una forma de demencia que suele afectar a personas en edades más tempranas.

Willis recibió primero un diagnóstico de afasia en 2022. Un año más tarde, se confirmó que su condición correspondía a DFT. Desde entonces, Emma asumió el rol de cuidadora principal y portavoz para generar conciencia sobre esta enfermedad.

Una vida marcada por cambios difíciles

Emma indicó que si hubiera tenido conocimiento sobre los primeros síntomas de la enfermedad, habría actuado de forma distinta. Sostuvo que nadie está preparado para enfrentar una condición como esta, por lo que consideró necesario que las familias presten atención incluso a señales que parecen menores.

La actriz y empresaria también destacó la importancia de la detección temprana. Para ella, comprender los síntomas iniciales puede ser clave para adaptarse a una nueva dinámica familiar y ofrecer mejores cuidados al paciente.

Su estado actual y la decisión de su familia

En semanas recientes, trascendió que Bruce Willis fue trasladado a un hogar con atención médica especializada las 24 horas. Emma explicó que la decisión buscó asegurar un entorno emocional más estable para sus hijas menores, Mabel (13) y Evelyn (11).

Según relató, tomó esa medida porque sabía que el actor habría antepuesto el bienestar de sus hijas. Las niñas lo visitan semanalmente, al igual que sus hijas mayores y los integrantes más cercanos de su círculo familiar.

