Viva

Esposa de Bruce Willis explica el ‘nuevo lenguaje’ que usa para comunicarse con el actor después del diagnóstico de demencia

La esposa de Bruce Willis detalló cómo se adaptaron a la demencia del actor y cómo logró mantener su vínculo familiar intacto

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Esposa de Bruce Willis
Emma Heming explicó cómo cambió su relación con Bruce Willis tras la aparición de la demencia frontotemporal. (LN/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBruce WillisEmma Heming Willis
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.