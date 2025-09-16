Esposa de Bruce Willis explica el ‘nuevo lenguaje’ que usa para comunicarse con el actor después del diagnóstico de demencia

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, relató que desarrolló una nueva forma de comunicación con su marido, afectado por una demencia frontotemporal.

La modelo de 47 años habló sobre este proceso en una entrevista con el diario The Times, como parte de la promoción de su libro The Unexpected Journey (La jornada inesperada, en español).

La esposa del actor indicó que ambos crearon una lengua propia, basada más en la compañía que en el lenguaje verbal. Comentó que el vínculo se centra en acciones como caminar juntos o escuchar los sonidos que el intérprete logra emitir. También remarcó la importancia de validar lo que él expresa, aunque sea en formas no convencionales.

Bruce Willis, de 70 años, recibió en 2022 el diagnóstico inicial de afasia, una condición que lo llevó a retirarse del cine. Posteriormente, los médicos confirmaron que su condición había progresado a demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta la memoria y la capacidad de comunicarse.

Cambios en la relación desde antes del diagnóstico

Emma Heming confesó que el comportamiento del actor empezó a cambiar cinco años antes del diagnóstico. Señaló que su relación comenzó a volverse extraña, con señales que en su momento parecían una simple desconexión emocional. Sin embargo, con el tiempo comprendió que se trataba de un problema médico.

Explicó que muchas personas no reconocen los síntomas de esta enfermedad porque desconocen qué es la demencia frontotemporal. En su caso, agradeció haber identificado el fondo de la personalidad de su esposo, lo que le permitió afrontar con mayor claridad la nueva realidad de su relación.

La confirmación del diagnóstico se dio tras numerosos exámenes médicos y consultas. Desde la aparición de los primeros síntomas, la expectativa de vida para una persona con esta enfermedad oscila entre seis y ocho años.

Familia unida en medio de la enfermedad

Bruce Willis comparte tres hijas con la actriz Demi Moore: Rumer, de 37 años; Scout, de 34; y Tallulah, de 31. Con Emma Heming, con quien se casó en 2009, tuvo dos hijas más: Mabel, de 13 años; y Evelyn, de 11.

Todas las integrantes de la familia, incluyendo a Moore, han mostrado una postura de apoyo y unión familiar frente al avance de la enfermedad del actor.

Emma Heming mencionó que, ante la imposibilidad de su esposo para tomar decisiones o mantener conversaciones significativas, ella asumió la responsabilidad total sobre las decisiones familiares.

Aclaró que, debido a su variante específica de demencia, caracterizada principalmente por afasia progresiva, el actor perdió la capacidad de comunicarse de forma efectiva.

