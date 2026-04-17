Viva

Natalia Monge abrió las puertas de su casa y muestra la incómoda situación que está viviendo

La presentadora de ‘Buen día’ compartió con sus seguidores lo que está sucediendo en su hogar

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Fotos entrevista con Natalia Monte presentadora de Canal 7 / Foto John Duran
La presentadora Natalia Monge, rostro de 'Buen día', se mantiene muy cercana con sus seguidores en redes sociales. (John Durán/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia MongeBuen díaTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.