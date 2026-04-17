Natalia Monge abrió las puertas de su casa y muestra la incómoda situación que está viviendo

La presentadora Natalia Monge, rostro de 'Buen día', se mantiene muy cercana con sus seguidores en redes sociales.

La presentadora Natalia Monge, rostro de Buen día de Teletica, mostró un poco de la intimidad de su hogar y les enseñó a sus seguidores en redes sociales una situación incómoda que están viviendo ella y su familia en casa.

En un video que publicó en redes sociales, Monge explicó que están realizando remodelaciones, arreglos y mantenimientos a la casa; por lo tanto, su hogar está “patas pa’ arriba”.

Esta situación implicó que la presentadora realizara varios cambios en su rutina diaria, entre ellos, que no pudiera asistir al gimnasio para hacer ejercicio; sin embargo, disciplinada como es, hizo deporte en casa.

Vea el video: