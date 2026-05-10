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Natalia Álvarez celebró su baby shower en grande: carruaje, karaoke y decoración de ensueño

Flores, conejitos decorativos y globos en tonos pastel crearon el ambiente perfecto para la celebración de la periodista costarricense

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Por Fátima Jiménez
La periodista de ESPN Natalia Álvarez celebró la llegada de su primera bebé rodeada de sus seres queridos en un espacio abierto en la montaña. (Jeffrey Zamora R)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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