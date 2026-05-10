Natalia Álvarez celebró su baby shower en grande: carruaje, karaoke y decoración de ensueño

La periodista de ESPN Natalia Álvarez celebró la llegada de su primera bebé rodeada de sus seres queridos en un espacio abierto en la montaña.

La periodista costarricense Natalia Álvarez, reconocida figura de ESPN, celebró el baby shower de su primera bebé en una exclusiva reunión llena de detalles cuidadosamente planeados. El evento tuvo lugar en un amplio espacio abierto en la montaña, donde familiares y amigos cercanos compartieron con la futura mamá.

La decoración del baby shower consistió en una abundante exhibición floral que llenó el espacio de frescura y elegancia. Conejitos decorativos complementaron el ambiente, mientras que globos en tonos pastel aportaron un toque dulce y delicado.

Un carruaje se destacó como uno de los elementos más llamativos de la celebración.

El lugar contó con diferentes zonas pensadas para el disfrute de los invitados: una mesa de postres con una amplia variedad de dulces, un área especialmente diseñada para tomar fotografías y un espacio de karaoke que animó la tarde.

Natalia Álvarez junto a su sobrina Jimena, hija de Shirley Álvarez. (Tomada de redes sociales)

Natalia lució un elegante vestido largo en rosa pastel que armonizaba perfectamente con la paleta de colores de la decoración. Su elección reflejó el estilo sofisticado y romántico que caracterizó toda la celebración.

Entre los asistentes se encontraban personas muy cercanas a la pareja. Su hermana Shirley Álvarez y su cuñado, el chef Daniel Vargas, estuvieron presentes en este momento especial. También asistió el ganadero y presentador Michael Blacke, además de otros allegados a Natalia y Juan Esteban Varela, padre de su bebé.

Los invitados disfrutaron cantando karaoke y compartiendo en una celebración que evidenció el cuidado y la planificación puestos en cada detalle.

Así fue el baby shower de Natalia Álvarez

Una nueva etapa

Álvarez, quien reside en México junto a su pareja, anunció su embarazo en marzo de 2026. En esa ocasión, reveló que conocía a Varela desde hacía ocho años, aunque su relación sentimental comenzó un año antes.

La pareja contrajo matrimonio civil el 21 de marzo de 2026 en una ceremonia íntima con familiares cercanos, y tienen planeada una ceremonia religiosa para después del nacimiento de su hija, quien se llamará Olivia.

“Yo no creí que iba a quedar embarazada tan rápido, gracias a Dios, y es una gran bendición. O sea, yo estoy feliz de la vida, porque sí queríamos buscar el bebé”, expresó la periodista al confirmar su embarazo.