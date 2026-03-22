Natalia Álvarez ya dio el sí: vea las primeras fotos de su boda y la sorpresiva decisión que tomó

Este sábado 21 de marzo, Álvarez dio el sí en la ceremonia civil y, a pesar de ser un evento íntimo con pocas personas, ya salieron a la luz las primeras imágenes. Uno de los detalles más llamativos de las fotografías es que la comunicadora utilizó un traje blanco en lugar de vestido, como es costumbre.
Aunque Natalia y su esposo residen en México desde hace tiempo, el evento se llevó a cabo en Costa Rica.
Por otra parte, en entrevista con La Teja, la figura de ESPN reveló que la ceremonia religiosa tendrá lugar hasta el próximo año. También, confesó que tenía planeado que todo esto sucediera hasta después del Mundial, pero los planes cambiaron al quedar embarazada.
A continuación, repase las primeras fotografías de la boda, tomadas por personas cercanas a Natalia y compartidas por la periodista a través de su cuenta de Instagram.
Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.
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