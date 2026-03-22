Natalia Álvarez ya dio el sí: vea las primeras fotos de su boda y la sorpresiva decisión que tomó

A inicios de esta semana, la reconocida periodista costarricense Natalia Álvarez sorprendió al anunciar que vive una de las etapas más felices de su vida debido a una doble felicidad: su embarazo y boda con el padre de su hijo, el empresario Juan Esteban Varela.

Este sábado 21 de marzo, Álvarez dio el sí en la ceremonia civil y, a pesar de ser un evento íntimo con pocas personas, ya salieron a la luz las primeras imágenes. Uno de los detalles más llamativos de las fotografías es que la comunicadora utilizó un traje blanco en lugar de vestido, como es costumbre.

Aunque Natalia y su esposo residen en México desde hace tiempo, el evento se llevó a cabo en Costa Rica.

Por otra parte, en entrevista con La Teja, la figura de ESPN reveló que la ceremonia religiosa tendrá lugar hasta el próximo año. También, confesó que tenía planeado que todo esto sucediera hasta después del Mundial, pero los planes cambiaron al quedar embarazada.

A continuación, repase las primeras fotografías de la boda, tomadas por personas cercanas a Natalia y compartidas por la periodista a través de su cuenta de Instagram.

Natalia Álvarez reposteó varias fotografías de su boda que subieron personas cercanas. (Captura de Instagram)

La boda civil de Natalia Álvarez fue un evento íntimo. (Captura de Instagram)

Natalia Álvarez se casó con Juan Esteban Varela. (Captura de Instagram)

Este fue el recuerdo que dio Natalia Álvarez a los invitados a su boda. (Captura de Instagram)

Natalia Álvarez tuvo muy de cerca a su hermana, la también periodista Shirley Álvarez. ( Captura de Instagram)