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Shirley y Natalia Álvarez enfrentan otra dolorosa pérdida a un año de la muerte de su padre

‘Nos cuidan desde el cielo’, escribió Natalia. Padre de ambas figuras falleció el 9 de mayo del 2025

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Por Fiorella Montoya
Shirley y Natalia Álvarez
Shirley y Natalia Álvarez son de las hermanas más conocidas de la farándula de Costa Rica. (Archivo)







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Shirley ÁlvarezNatalia Álvarez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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