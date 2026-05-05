Shirley y Natalia Álvarez enfrentan otra dolorosa pérdida a un año de la muerte de su padre

Shirley y Natalia Álvarez son de las hermanas más conocidas de la farándula de Costa Rica.

Natalia Álvarez, reconocida periodista deportiva, dio a conocer en sus redes sociales el fallecimiento de su abuela, Claudia Álvarez Mejías, a tan solo días de que se cumpla un año de la muerte de su padre.

La comunicadora posteó una fotografía donde se le muestra a ella sentada en una banca junto a su abuela y su padre Enrique, quien murió el 9 de mayo del 2025, a los 70 años.

“Un año exacto después ya están juntos de nuevo, un amor que trasciende y ahora nos cuidan desde el Cielo”, escribió en la emotiva publicación.

Doña Claudia tenía 89 años, según la información del Tribunal Supremo de Elecciones, donde aún está pendiente su acta de defunción.

La hermana de Natalia, Shirley Álvarez, quien según sus redes sociales hasta ayer estaba en Texas, Estados Unidos, no se ha pronunciado al respecto.

Ambas mujeres han destacado en certámenes de belleza y otros ámbitos profesionales. Natalia, por ejemplo, ha trabajado como periodista deportiva en ESPN, mientras que su hermana Shirley ha destacado en diversos programas de Teletica.